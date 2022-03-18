Поки ООН мовчить, Путін використовує напрацювання усіх воєнних злочинців новітньої історії

Війна – тест на порядність, зокрема, і для міжнародних організацій. Таких нелюдських методів ведення бойових дій світ не бачив з часів Другої світової. Усе те, що Росія робила в Чечні і Сирії, помножене на масштаби України.

Московити ведуть війну без правил

Станом на вчора (16 березня – 24 канал), за даними ООН, росіяни бомбили 43 лікарні. Скільки дитсадків, шкіл, житлових будинків, церков стали об'єктами атак поки що навіть складно підрахувати.

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Скільки цивільних загинуло і поранено, назавжди скалічено – поки що теж незрозуміло, зважаючи на недоступність Маріуполя і невеликих населених пунктів, захоплених росіянами.

Під Києвом вони вбивають селян просто заради розваги – це свідчення абсолютно всіх людей, які вирвалися з Катюжанки, Димера, Гостомеля тощо. Щодня десятки прикладів порушення усіх можливих конвенцій, правил ведення війни. Килимове бомбардування військових. Полювання на західних журналістів.

Уже ясно – те, що люди раніше називали "фашизмом" чи "нацизмом", у майбутньому матиме іншу загальну назву – якийсь умовний "російський путінізм". Путін використовує напрацювання усіх воєнних злочинців новітньої історії.

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Толерантна сліпота

При цьому ми спостерігаємо дивну тишу від правозахисників. Гаразд, не вимагаймо забагато від ООН, яка скликала Радбез щодо Алеппо по кілька разів на день, а зараз – ні слова про відмову Путіна виконувати попереднє рішення Міжнародного кримінального суду. ООН вже давно безпорадна.

Але є міжнародні правозахисні організації, для яких ця війна – профільний "клієнт". Що ж ми почули від них у ці дні?

Останній репорт Human Rights Watch щодо України: заклик до нашої влади негайно припинити оприлюднення свідчень російських військовополонених. Більш ранній репорт: припинити дискримінацію іноземців при евакуації залізницею. На одному з таких рейсів вагітна на пізньому терміні билася за місце для сидіння з матір'ю із новонародженою дитиною, за свідченням очевидців. Але правозахисники помітили ймовірний расизм у пеклі евакуації. Не жарт.

Нагадаю, дані таких організацій буде враховувати й Міжнародний кримінальний суд. Просто розпач від несправедливості.

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