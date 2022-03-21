Поки Путін сидить у бункері, американці з'ясовують його психічний стан

Американці намагаються з'ясувати психічний стан президента Росії Володимира Путіна, який 24 лютого розпочав війну проти України. Детальніше – в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Серед наступних після цього з'ясування дій може бути робота на знищення. Однак, це буде не так вже й просто.

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Плани США

Путін сидить у бункері. Наприклад, до вбивства Бен Ладена американці готувалися кілька років. Це якщо провести відповідні аналогії. Далі може бути опція, яка передбачатиме спробу переламати політичну російську еліту з метою організації палацового перевороту. Про це вже багато хто говорить доволі давно.

Вже навіть на вбивство зібрали 10 мільярдів доларів. Таку суму зібрали небайдужі російські багатії за ініціативою Конанихіна, який першим вніс кошти й запропонував всім охочим долучитися.

Третій момент: а чи політична еліта після смерті Путіна буде думати по-іншому? Поки що сподіватися на це підстав нема. Можливо, коли не стане головного, всі його підлеглі заговорять вже інакше.

Путін ховається у бункері / Фото Getty Images

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Закриття неба над Україною

Повертаючись до реальних можливостей, нам треба зараз наполягати на закритті неба. Бо судячи із заяв з Кремля на адресу країн Балтії, там може бути відкрито наступний фронт.

Все, що ми можемо зараз робити в цьому плані (щодо закриття неба – 24 канал), – це чинити тиск постійно. Всіма способами вимагати. Одним із важелів може бути суспільний тиск на заході. Треба доводити позицію про невідворотність військової участі НАТО.

Іншого виходу немає.

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