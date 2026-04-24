Україна заходить туди, де слабшає Росія: з ким Київ будує нові союзи

Україна активізувала роботу над новими союзами в Західній Азії на тлі послаблення російського впливу в регіоні. Київ уже відновлює контакти із Сирією після зміни влади в Дамаску та поглиблює взаємодію з Туреччиною.

Про це пише The Economist, передає 24 Канал. За даними видання, Україна намагається зайти туди, де Росія втрачає позиції, і шукає партнерів, готових до практичної співпраці в торгівлі, відновленні інфраструктури та безпековій сфері.

Україна відновлює відносини із Сирією

Відносини Києва і Дамаска були розірвані у 2022 році після того, як режим Башара Асада визнав російську анексію українських територій. Після зміни влади в Сирії ці контакти почали швидко відновлюватися.

До уваги! 5 квітня Володимир Зеленський прибув до Сирії та провів переговори з Ахмедом аль-Шараа. Сторони обговорили безпекову ситуацію в регіоні, війну Росії проти України, можливий обмін воєнним і безпековим досвідом, а також співпрацю у продовольчій, енергетичній та інфраструктурній сферах. Цей візит став першим для президента України до Сирії з 2002 року. Попередньо лідери зустрічалися у вересні 2025 року в Нью-Йорку, де країни підписали спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Україна розірвала їх у 2022 році після того, як сирійська влада визнала так звану незалежність окупованих частин Донецької та Луганської областей.

Видання зазначає, що обидві країни мають і практичний інтерес до співпраці. Сирія має великі запаси фосфатів, які Україна могла б використовувати для сільського господарства, тоді як самій Сирії потрібна українська пшениця після багатьох років війни.

Сирія має одні з найбільших у світі родовищ фосфатів, загальна кількість яких, за словами експертів, становить приблизно 2 мільярди тонн, і Україна сподівається використовувати їх для сільського господарства. Україна має пшеницю, якої дуже потребує Сирія, збідніла через понад десятиліття громадянської війни. Пан Зеленський запропонував обміняти одне на інше,

– пише The Economist.

Зеленський уже відвідав Дамаск, а сторони заговорили про відновлення роботи посольств, які давно були закриті. Це стало одним із перших сигналів, що Україна намагається вибудувати нові відносини з сирійською владою.

Чому Туреччина зближується з Україною?

The Economist пише, що Туреччина, яка стала головним зовнішнім союзником нової сирійської влади, схоже, підтримує потепління між Києвом і Дамаском. Анкара уникає відкритого конфлікту з Росією, але хоче послабити її вплив на Кавказі, Близькому Сході та в Центральній Азії.

Відносини Туреччини з Україною через це лише зміцнюються. Військова співпраця між Києвом і Анкарою триває давно, і обидві сторони хочуть розвивати її далі. Візит Зеленського до Сирії, за даними The Economist, організував Реджеп Таїп Ердоган.

Візит пана Зеленського до Сирії організував пан Ердоган, з яким він зустрівся напередодні в Стамбулі. Він прилетів до Дамаска на урядовому літаку Туреччини разом із міністром закордонних справ цієї країни. Наче бізнесмени, які намагаються справити враження на свого партнера, турки показували своєму новому другові околиці,

– зазначає The Economist.

Видання описує це як показовий жест Анкари, яка допомагає Україні заходити в регіон, де Росія слабшає. Для Туреччини це теж вигідно, адже вона прагне розширити власний вплив і витіснити Москву з важливих напрямків.

The Economist також звертає увагу, що відносини Києва й Анкари зміцнюються ще й на тлі дій Дональда Трампа, які, на думку видання, вдарили по довірі до США як головної сили в НАТО. Туреччина дедалі помітніше виступає для України як партнер, готовий до практичної взаємодії.

Що це означає для зовнішньої політики України?

Україна намагається використати ослаблення позицій Росії в регіоні і заходити в ті країни, де раніше домінував Кремль. Йдеться не лише про дипломатію, а про конкретні напрямки співпраці у торгівлі, інфраструктурі та безпеці.

Українські фахівці можуть долучитися до відновлення сирійських портів і енергетики, а також допомогти з модернізацією армії. Видання нагадує, що українці працювали в Сирії ще за часів холодної війни.

Колишня українська дипломатка Євгенія Габер у коментарі для The Economist зазначила, що Київ намагається використовувати можливості там, де Росія втрачає вплив. За її словами, Україна заходить на ці позиції там, де це можливо.

