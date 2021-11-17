Поки що порад нам давати не треба, – Кулеба відповів на ідею розмістити мігрантів в Україні
Джерело:"Сніданок з 1+1"
Дмитро Кулеба відреагував на ідею німецького соціал-демократа розмістити мігрантів з Білорусі в Україні. Міністр зауважив, що тоді німецькій стороні варто зосередитися на питанні членства України в ЄС.
Як Кулеба відповів Шміду
Експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільc Шмід запропонував домовитись з Україною про розміщення мігрантів з Білорусі. Водночас Кулеба заявив, що на офіційному рівні така пропозиція не лунала.
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Найкращий спосіб максимально залучити Україну до будь-чого – це взяти нас у ЄС,
– заявив Кулеба.
За словами міністра, тоді Україна стовідсотково координуватиме свої зусилля та спільно нестиме тягар будь-якої проблеми або радість будь-якого успіху, зокрема, з Німеччиною.
Водночас "поки що ніяких порад нам давати не треба".
Заява Данілова
- Олексій Данілов також відреагував на ідею Шміда. Секретар РНБО наголосив: дуже дивно, коли німці розповідають, що нам з цього приводу робити.
- Данілов також запропонував соціал-демократам Німеччини поселити мігрантів у своїх домівках. А якщо там забракне місця, тоді у Бундестазі.
- Секретар РНБО заявив: "хай беруть їх до себе, і хай вони там собі перебувають".