Поки що порад нам давати не треба, – Кулеба відповів на ідею розмістити мігрантів в Україні

Дмитро Кулеба відреагував на ідею німецького соціал-демократа розмістити мігрантів з Білорусі в Україні. Міністр зауважив, що тоді німецькій стороні варто зосередитися на питанні членства України в ЄС.

Як Кулеба відповів Шміду

Експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільc Шмід запропонував домовитись з Україною про розміщення мігрантів з Білорусі. Водночас Кулеба заявив, що на офіційному рівні така пропозиція не лунала.

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Найкращий спосіб максимально залучити Україну до будь-чого – це взяти нас у ЄС,

– заявив Кулеба.

За словами міністра, тоді Україна стовідсотково координуватиме свої зусилля та спільно нестиме тягар будь-якої проблеми або радість будь-якого успіху, зокрема, з Німеччиною.

Водночас "поки що ніяких порад нам давати не треба".

Заява Данілова