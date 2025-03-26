Поки що Росія відкидає пропозицію повної тиші, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що з 11 березня США запропонували повне припинення вогню. Проте наразі Росія відкидає цю пропозицію.

На думку глави держави, це є чітким знаком того, що Кремль хоче затягнути війну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського з Еммануелем Макроном, яку транслює "Суспільне Новини".

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Що заявив Зеленський про припинення вогню

За словами президента, для того, щоб закінчити війну потрібно тиснути на країну-агресорку. Зеленський пояснює, що наразі важливо робити багато спільних кроків для того, щоб мир був справедливим і сталим.

Санкції проти Росії повинні залишатись чинними та посилюватись стільки, скільки буде тривати російська окупація. На кожен російський удар, будь-які намагання росіян затягувати війну потрібна відповідь, а це може бути тільки новий тиск,

– каже глава держави.

Він додав, що в Москві не розуміють іншої мови, окрім мови сили. Саме тому Європа, Америка та всі у світі повинні мати достатньо сили, щоб захищати себе та інтереси миру. Зеленський подякував всім, хто допомагає Україні та зазначив, що обороні потрібні стабільність та передбачуваність.

Президент наголосив на важливості розвитку оборонного виробництва, наукової бази та технологічної складової в обороні європейських країн. А також зауважив, що чим більшим буде виробництво Європи у сфері оборони, тим спокійнішим буде життя на континенті.

Зеленський підкреслив, що Україна робить ставку на дипломатію. Однак, на його думку, сильною буває лише та дипломатія, яка базується на силі країни та її партнерів.