Поки це переговори про переговори, – у МВС припустили, коли Путін проведе реальні перемовини

За попередньою інформацією, запасу сил і резервів армії окупантів вистачить максимум на 10 днів. Однак мовиться про активну фазу бойових дій, тому це досить умовна цифра, аби говорити про перемовини.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив радник міністра МВС Вадим Денисенко. До прикладу, останні 2 дні були не дуже активними, якщо порівнювати з тими, коли бої велися на всіх напрямках.

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Коли Путін буде готовий до перемовин

Денисенко припустив, коли президент Росії Володимир Путін вийде на перемовини. При цьому мовиться про реальний діалог.

Путін хоче вести перемовини тоді, коли захоплять щось серйозне. Тобто коли зможе проводити переговори з точки зору сили та підняття градусу,

– зазначив радник.

Денисенко нагадав, що всі перемовини, на які йшов Путін, відбувалися після важких втрат для України. Зокрема, після Дебальцевого, захоплених катерів та Іловайська.

"Тому, чесно кажучи, поки це переговори про переговори", – зауважив радник.

До слова, Україна намагається закінчити війну, яку розв'язала Росія, дипломатією. Вчора, 19 березня, радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів про переговорний процес із російськими окупантами.

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