Поки Угорщина звинувачує Україну, на Орбана чекає неприємний сюрприз

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що в Україні буцімто порушуються права угорської нацменшини. Він пригрозив, що поки не відбудуться зміни в цьому питанні, Києву не варто очікувати прогресу щодо вступу в Євросоюз. Однак угорській владі наразі варто зосередитися на внутрішніх питаннях.

Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Олег Постернак, наголосивши, що мотивація Петера Сіярто є простою та зрозумілою, якщо виходити з позиції Будапешта щодо Кремля та президента США Дональда Трампа. Також для влади Віктора Орбана складається непроста ситуація через зростання популярності опозиціонерів.

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Це послуга Росії

Постернак зауважив, що заява Сіятро про те, що Україна нібито досі не відновила права угорської меншини, які були скасовані у 2015 році, пов'язана з його бажанням догодити Москві.

Це послуга Росії, зокрема, за постачання дешевих енергоносіїв. Також бажання Угорщини маневрувати за допомогою Кремля на міжнародній арені,

– підкреслив він.

Ще одна причина – зробити послугу Дональду Трампу, який отримав через Угорщину успішний інструмент впливу зсередини на позицію Євросоюзу.

Зверніть увагу! Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто наголосив, що поки не зміниться ситуація в Україні щодо прав угорської меншини, не може бути просування у питанні її членства в ЄС. Він зазначив, що українська політика щодо меншин є "неприйнятною і явно суперечить загальним європейським нормам і принципам".

Зараз, за словами політтехнолога, порушується питання про задіяння 5-й статті Лісабонського договору, яка передбачає покарання для країни, яка відступила від спільних європейських цінностей.

Тому Угорщина може стати першою країною в історії Європейського Союзу щодо якої терпець Брюсселю увірветься і проти неї будуть запроваджені обмеження, передбачені установчими договорами ЄС. Вони мають бути спрямовані на врятування безпекового співробітництва перед потенційною загрозою з боку Росії,

– зазначив він.

Також поштовхом для такої поведінки Угорщини є торг з Брюсселем щодо коштів, які були заморожені ще з ковідних часів. Пізніше Брюссель звинуватив Будапешт у відході від демократії, адже Орбан, на думку Постернака, збудував в Угорщині мафіозну державу і тому ЄС некомфортно з ним взаємодіяти.

Суттєвим важелем у відносинах Угорщини та ЄС є те, що відповідно до соціологічних опитувань, в країні зростає популярність опозиційної партії "Тіса", яка за рейтингами навіть випереджає партію Орбана "Фідес".

"Це неприємний сюрприз для Орбана, який перебуває при владі в Угорщині з 2010 року", – підкреслив він.

Орбан шукає нового "ворога"

В перспективі Петер Мадяр, лідер партії "Тіса", як припустив політтехнолог, має всі шанси перемогти на виборах і повалити мафіозну конструкцію влади і медійну машину пропаганди, яка дозволяє Орбану впливати переважно на сільського виборця. Завдяки цьому "Фідес" тривалий час перемагала на виборах.

Тому Орбан оголосив опитування щодо вступу України до ЄС, створюючи образ нового "ворога". Якщо раніше цим "ворогом" був Джордж Сорос, то Орбан хоче назначити новим – українську владу, яка начебто порушує права угорської меншини,

– відзначив Олег Постернак.

Проте Україна доклала чимало зусиль, щоб знайти компроміс з угорською стороною. У 2023 році були внесені зміни у законодавство щодо національних меншин, які надали угорцям в Україні певні виключення, і вони вже діють. Про це Володимир Зеленський говорив на зустрічі з Орбаном, а глава ОПУ Андрій Єрмак із Сіярто, коли вони зустрічались у Закарпатті.

Тому, на його думку, угорській владі треба бути чеснішою у відносинах з іншими європейськими країнами, а також зі своїм населенням.