Поки Україна не відпустить бойовика: окупанти заявили про відмову від мінських переговорів
Джерело:24 канал
На Донбасі затримали бойовика, який займався розвідкою. Втім, окупанти заявляють, що це представник спільного центру з контролю і координації.
Ба більше, російські найманці шантажують, що мирних переговорів у мінському форматі не буде. Такі заяви ватажків бойовиків оприлюднюють так звані ЗМІ "недореспублік".
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Бойовики шантажують зривом мінських переговорів
Ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що вважає безглуздим продовження діалогу щодо війни на Донбасі в мінському форматі. На його думку, ЗСУ, якщо хоче контакту, має відпустити затриманого бойовика.
До звільнення нашого представника в СЦКК продовжувати повноцінний діалог в рамках мінського формату вважаю безглуздим,
– заявив він.
Росія теж істерить
Представник Росії у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов теж звинувачує Україну у "незаконних затриманнях". Це нібито "ускладнює процес врегулювання конфлікту", повідомляє ТАСС.
Гризлов також зазначив, що Росія не бачить необхідної реакції на поведінку Україні у процесі перемовин. Представник країни-агресорки вкотре звинуватив Україну в порушенні мінських домовленостей. За його словами, таке затримання бойовика додатково загострює ситуацію на лінії зіткнення та ускладнює врегулювання конфлікту.
Що відомо про затримання бойовика
- 13 жовтня на Донбасі затримали російського бойовика, який проводив розвідку під прикриттям розмінування території.
- При собі у нього був військовий квиток із зазначенням російського громадянства.
- Затриманим виявився Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження.
- До речі, росіянина підозрюють в умисному вбивстві в 2010 році. Наразі тривають слідчі дії.