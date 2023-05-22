Поки "визволяють" Бєлгород: над Москвою літає прапор легіону "Свобода Росії"

У Росії 22 травня протягом дня щось коїться. Добровольчий легіон "Свобода Росії " та РДК вирішили, що час для звільнення Росії від диктатури настав.

Так, з російських ЗМІ стало відомо, що протягом дня у Бєлгородській області чули вибухи. Ба більше, добровольці заявили, що їм вдалось визволити вже декілька населених пунктів.

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У Москві теж неспокійно

У телеграм-каналі добровольчого легіону оприлюднили цікаві відео. На кадрах видно, що просто у центрі Москві літає прапор легіону, прикріплений до повітряних кульок.

У Москві літає прапор "Свобода Росії": дивіться відео

Поки ми ведемо визвольні бої у прикордонні, наш прапор літає у центрі Москви. Продовжуємо тримати у курсі. Росія буде вільною!

– йдеться у повідомленні.

Прапор добровольчого легіону літає у центрі Москви: відео

Довідково. "Свобода Росії" – це легіон, який сформували у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення. До його складу входять колишні військові збройних сил Росії, а також чимало білорусів.

Головний символ структури – біло-синьо-білий прапор, який став головним атрибутом антивоєнних протестів після 24 лютого. Від РДК легіон відрізняється тим, що в його складі можуть бути колишні російські полонені.

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