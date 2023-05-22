Поки "визволяють" Бєлгород: над Москвою літає прапор легіону "Свобода Росії"

22 травня 2023, 19:54
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Джерело:

"Свобода Росії"

У Росії 22 травня протягом дня щось коїться. Добровольчий легіон "Свобода Росії " та РДК вирішили, що час для звільнення Росії від диктатури настав.

Так, з російських ЗМІ стало відомо, що протягом дня у Бєлгородській області чули вибухи. Ба більше, добровольці заявили, що їм вдалось визволити вже декілька населених пунктів.

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У Москві теж неспокійно

У телеграм-каналі добровольчого легіону оприлюднили цікаві відео. На кадрах видно, що просто у центрі Москві літає прапор легіону, прикріплений до повітряних кульок.

У Москві літає прапор "Свобода Росії": дивіться відео

Поки ми ведемо визвольні бої у прикордонні, наш прапор літає у центрі Москви. Продовжуємо тримати у курсі. Росія буде вільною!
– йдеться у повідомленні.

Прапор добровольчого легіону літає у центрі Москви: відео

Довідково. "Свобода Росії" – це легіон, який сформували у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення. До його складу входять колишні військові збройних сил Росії, а також чимало білорусів.

Головний символ структури – біло-синьо-білий прапор, який став головним атрибутом антивоєнних протестів після 24 лютого. Від РДК легіон відрізняється тим, що в його складі можуть бути колишні російські полонені.

Ситуація у Бєлгороді: останні новини

  • Добровольці продовжують просування Бєлгородською областю. Наразі там гучно не лише через "бавовну", у хід пішли танки та вертольоти.
  • У соцмережах публікують відео, на якому, ймовірно, вертоліт російських бійців скидає теплові пастки в одному із населених пунктів Бєлгородської області.
  • За попередніми даними, 8 солдатів російської армії отримали поранення в Бєлгородській області. Крім того, "тимчасовий" губернатор Гладков повідомив, що в області запровадили "режим контртерористичної операції".
  • Росіяни терміново евакуювали сховище ядерних боєприпасів у Бєлгородській області, повідомив представник ГУР Андрій Юсов.
  • Ба більше, росіяни стверджують, що під час подій у Бєлгородській області у місті Грайворона поранення отримав заступник голови адміністрації міста. Крім того, поранено два співробітники МНС.

Автор: Анна Романюк