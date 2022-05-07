Покінчити з рашизмом можна лише в один спосіб – і смерть Путіна тут ні до чого
Джерело:фейсбук Сергія Лойка
Дочекаємося? Тільки ось чого? На Володимира Путіна чекає онкологічна операція, на час якої він може передати владу секретареві Ради безпеки Миколі Патрушеву. Той вважається головним натхненником війни в Україні, заявляє британський таблоїд The Sun.
Невмируще зло поділиться владою
За повідомленнями газети, у Путіна – рак черевної порожнини та хвороба Паркінсона. The Sun, звичайно, є яскравим і авторитетним представником жовтої преси й не може бути стовідсотковим джерелом інформації, але дуже хочеться вірити, що кремлівські справи йдуть саме так, якщо не гірше.
Радимо Після оголошення Путіним війни Україні на росіян чекає неприємний "сюрприз"Проте Патрушев є головним архітектором війни в Україні. Вважається, що саме Патрушев переконав Путіна, що в Україні нібито процвітає нацизм.
Багато провідних аналітиків давно сходяться на думці, що саме Патрушев, тодішній директор ФСБ, стояв за серією вибухів будинків у Москві, Буйнакську та Волгодонську, після чого почалася війна в Чечні, яка й привела Путіна до влади у 2000 році.
Край рашизму – не в смерті Путіна
Звичайно, дуже добре, якщо Путін серйозно і смертельно хворий, і хочеться вірити, що після Путіна гірше не може бути, але в Росії можливо все, і безодня немає дна.
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У будь-якому разі Українські Збройні Сили та загони добровльців мають продовжувати свою успішну боротьбу з рашизмом на всіх фронтах. Я впевнений, що лише військова поразка Росії може покласти край рашизму, а не чутки про хвороби Путіна.
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