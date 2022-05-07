Покінчити з рашизмом можна лише в один спосіб – і смерть Путіна тут ні до чого

Дочекаємося? Тільки ось чого? На Володимира Путіна чекає онкологічна операція, на час якої він може передати владу секретареві Ради безпеки Миколі Патрушеву. Той вважається головним натхненником війни в Україні, заявляє британський таблоїд The ​​Sun.

Невмируще зло поділиться владою

За повідомленнями газети, у Путіна – рак черевної порожнини та хвороба Паркінсона. The Sun, звичайно, є яскравим і авторитетним представником жовтої преси й не може бути стовідсотковим джерелом інформації, але дуже хочеться вірити, що кремлівські справи йдуть саме так, якщо не гірше.

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Проте Патрушев є головним архітектором війни в Україні. Вважається, що саме Патрушев переконав Путіна, що в Україні нібито процвітає нацизм.

Багато провідних аналітиків давно сходяться на думці, що саме Патрушев, тодішній директор ФСБ, стояв за серією вибухів будинків у Москві, Буйнакську та Волгодонську, після чого почалася війна в Чечні, яка й привела Путіна до влади у 2000 році.

Край рашизму – не в смерті Путіна

Звичайно, дуже добре, якщо Путін серйозно і смертельно хворий, і хочеться вірити, що після Путіна гірше не може бути, але в Росії можливо все, і безодня немає дна.

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У будь-якому разі Українські Збройні Сили та загони добровльців мають продовжувати свою успішну боротьбу з рашизмом на всіх фронтах. Я впевнений, що лише військова поразка Росії може покласти край рашизму, а не чутки про хвороби Путіна.

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