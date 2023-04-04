Татарський вже з того світу "подякував" Путіну та Пригожину

Пропагандист Владлен Татарський ще 2 квітня підірвався під час власного "творчого вечора". Після цього у його телеграмі з'явився допис, у якому він "дякує" Путіну та Пригожину.

У дописі вказано, що Татарський "дякує" за "нагороду" та "честь". Також у дописі пояснюють, яким чином Татарський досі публікує щось, хоч загинув ще 2 квітня 2023 року.

Дивіться також Чому Кремлю вигідне вбивство Татарського: Жданов назвав 2 причини

Що відомо про пост Татарського

Дякую головнокомандувачу Путіну В. В. за державну відзнаку. Дякую командирам ПВК "Вагнер" Пригожину Є.В., Уткіну Д.В., Трошеву О.М. за надану честь бути зарахованим до легендарної військової компанії,

– написали в телеграмі Татарського.

Далі там пояснюють, що нібито через велику кількість підписників публікуватимуть дописі в телеграм-каналі Татарського надалі. Мовляв, будуть "публікувати відео та пости Владлена, які не втратили своєї актуальності досі".



У Татарського досі публікують пости / Скриншот

Що відомо про підрив Татарського