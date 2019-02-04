Покладений у мокру погоду асфальт під Києвом протримався всього 2 місяці: фото
Відремонтована 2 місяці тому дорога Мала Олександрівка - Чубинське вже покрилася вибоїнами. Усе тому, що ремонтники клали асфальт під час мокрої погоди.
"Коли вкотре вам будуть розповідати про те, що класти асфальт у сніг/дощ "дозволяє технологія" – покажіть їм ці фото. Асфальт протримався рівно 55 днів", – повідомили у спільноті "Киев оперативный".
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Скільки грошей виділять на ремонт доріг України у 2019 році? Уряд планує виділити на ремонт місцевих доріг 14,7 мільярда гривень. Крім того, Єврокомісія планує надати 4,5 мільярда євро на 39 українських інфраструктурних проектів в Україні.
Джерело: 24 Канал
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