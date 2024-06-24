Росія обстріляла Покровськ: 4 людей загинули, ще понад 30 поранені, серед них – діти

Російська армія вдень 24 червня обстріляла Покровськ у Донецькій області. Внаслідок цього у місті є загиблі та поранені.

Наразі на місцях події працюють всі необхідні екстрені служби. Вони допомагають постраждалим і проводять пошуково-рятувальні операції.

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Росіяни обстріляли Покровськ ракетами

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що внаслідок російського удару по Покровську, станом на 14:15, щонайменше 4 людини загинули, а 34 – поранені.

Серед поранених – двоє дітей 12 та 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані,

– сказав Філашкін.

Глава Донеччини також зауважив, що росіяни випустили по місту дві ракети "Іскандер-М". Внаслідок цього зруйновано 1 приватний будинок і пошкоджено 16.

Наслідки ворожого удару по Покровську / Фото з телеграм-каналів Вадима Філашкіна та Офісу генпрокурора

"Це – один із найбільших ворожих ударів по цивільних за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити", – наголосив очільник ОВА.

Філашкін також наголосив, що на місці події працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади. Поранені отримують всю необхідну медичну допомогу.

Що додали про ворожу атаку в Офісі генпрокурора

В Офісі генпрокурора зазначили, що, за даними слідства, 24 червня 2024 року, о 12:00, армія держави-агресора здійснила ракетний обстріл міста Покровська. Через пів години ворог завдав по прифронтовому місту повторний удар.

Ракети влучили по приватному сектору та об'єктам цивільної інфраструктури. Остаточна кількість постраждалих встановлюється,

– зазначили прокурори.

Вони також наголосили, що внаслідок обстрілу населеного пункту пошкоджено житлові будинки, автомобілі й газопровід.

Донецька обласна прокуратура також вже розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни.