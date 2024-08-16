Росіяни стрімко підступають до Покровська: показуємо на карті, де розташоване це місто

Влада Покровська на Донеччині закликала місцевих жителів якомога швидше покинути місто. Адже окупанти швидко наближаються до нього.

За словами голови МВА Сергія Добряка, російські загарбники перебували на відстані 10 кілометрів від околиць Покровська. Посадовець попросив людей не зволікати з евакуацією, адже ситуація дедалі погіршується. Станом на червень у місті лишалося близько 60 тисяч жителів.

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Ворог наступає на Покровськ

Упродовж кількох місяців Покровський напрямок залишається найгарячішим. Саме тут ворог проводить найбільшу кількість штурмів. Так, за минулу добу окупанти здійснили на цьому напрямку 41 атаку.

Покровськ – місто в Україні, адміністративний центр Покровської міської громади й Покровського району Донецької області. Розташований у західній частині Донецької області, тому його називають "західними воротами Донбасу". Містом тече річка Гришинка. У південній частині міста бере початок Балка Созонова.

Де розташований Покровськ: дивіться на карті

Покровськ – стратегічно важливе місто. У разі його захоплення противником під загрозою опиняться інші населені пункти. Якщо росіяни візьмуть Покровськ, то зайдуть у спину Кураховому, Костянтинівці та Краматорську. В оточенні опиниться Торецьк.

Також противника цікавить так звана траса "Покровськ – Констянтинівка"