Сили оборони протидіють окупантам: у ДШВ розповіли про бої за Покровськ та Мирноград

Українські військові утримують контроль над північною частиною Покровська. Наразі всі спроби російських військ прорвати оборону північніше залізниці залишаються безрезультатними.

Однак через невдачі на цьому напрямку окупанти активізували атаки на західних околицях Покровська. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 7 корпус ДШВ.

Яка ситуація в Покровську та Мирнограді?

Основною метою росіян залишається вихід у район Гришиного, однак усі наступальні дії блокуються українськими військовими. У Мирнограді оперативна обстановка також залишається складною. До оборони міста залучені підрозділи Десантно-штурмових військ та морської піхоти.

Українські захисники продовжують посилювати угруповання для стримування тиску з північно-східного та південного напрямків. Це стало можливим завдяки контролю над логістичним коридором у районі Світлого та Рівного.

Водночас росіяни вдаються до показових пропагандистських дій на південних околицях Мирнограда. У 7 корпусі ДШВ зазначають, що такі дії розраховані переважно на внутрішню аудиторію Росії.

