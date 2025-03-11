Росіяни більше не можуть просуватися біля Покровська: генерал армії пояснив, що буде далі

Українські військові мають успіхи на Покровському напрямку й проводять успішні контратаки. Натомість російський потенціал на цій ділянці фронту вичерпався.

Така ситуація є можливістю для ЗСУ розширити свій успіх, розповів 24 Каналу Микола Маломуж – генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України. За його словами, є конкретні причини, чому наступ росіян захлиснувся.

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Яка ситуація на Покровському напрямку

Активність росіян на Покровському напрямку серйозно скоротилась за останній час. Українським військовим вдається контратакувати, а російський план вийти через Покровськ на інші великі міста Донеччини, схоже, розбились об жорстоку реальність.

Ми чітко розуміємо, що ресурси Росії для проведення наступальних операцій особливо біля Покровська вже не відповідають можливостям, які мають Сили оборони України. Ми тримаємо позиції навіть на тих виступах, де вони планували оточення наших окремих угрупувань. Сьогодні росіяни вже не можуть активно просуватися, сил просто немає,

– пояснив Микола Маломуж.

Це, зокрема, можна пов'язати і з тим, що через вказівки вищого командування, деякі підрозділи могли перекинути на Курський та Краматорський напрямки. Водночас

Зауважте! Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські військові мають певні успіхи на Курщині та вже можуть готуватися до наступу на Суджу, яку наразі утримують українські військовослужбовці.

"Їхні формати не працюють, тому Покровський напрямок ослабнув по можливостях. Ресурси, які ще залишаються, залучені до атак, але вже не тактичного, а локального рівня. Так, там досі залишаються великі сили, але потенціалу для наступів чи тим паче оточення Покровська у них немає", – зазначив генерал.

Що відбувається біля Покровська: дивіться на карті

Виступи, на яких засіли росіяни, серйозно прострілюються, тож зрештою виникне така ситуація, коли у них не буде перспектив підтримки. Протриматися за таких умов буде дуже складно, тож, на думку Маломужа, окупантам поступово доведеться відходити. Українським військовим потрібно більше сил та засобів для того, аби пришвидшити такий сценарій, однак, найпевніше, такий розвиток подій буде неминучим для росіян.