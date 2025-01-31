Росіяни "затягують петлю" навколо Покровська: куди можуть наступати далі у разі захоплення

Росіяни повільно затягують зашморг навколо Покровська Донецької області. У разі його захоплення вони можуть використати місто як плацдарм для наступу на північ або захід.

Про це повідомляє агентство Reuters, аналізуючи ситуацію на Покровському напрямку, передає 24 Канал. Наразі на цій ділянці фронту зберігається вкрай складна ситуація.

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Що може статися у разі захоплення Покровська

Як пише видання, оточення або захоплення міста може поставити російську армію у сильне становище для проведення атак у кількох напрямках на сході України та допоможе ворогу посилити тиск на Київ у "критичний момент війни".

Згідно з оприлюдненою інформацією, впродовж останніх кількох днів окупаційні війська досягли головної залізничної гілки, яка веде в місто з найважливішого логістичного вузла східної України, йдеться про місто Дніпро.

Reuters пише, що за словами заступника командира 59-ї штурмової бригади ЗСУ, зберігається "загалом складна обстановка", росіяни атакують за допомогою піхоти. Водночас у противника є великі втрати серед особового складу.

На його думку, окупанти готові зазнавати великих втрат, використовують ландшафт і погодні умови, оскільки вони "день і вночі вони просуваються вперед".

Своєю чергою старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман заявив агентству, що транзитні шляхи через Покровськ означають, що в разі його захоплення росіяни зможуть перетворити місто на плацдарм.

Ворог може використати його для просування на північ або захід. Це, за його словами, готує російську армію до потенційного просування в Дніпропетровську область. Далі, як каже аналітик, за лінією фронту вони будують і ремонтують залізничні лінії.

Також він вважає, що росіяни можуть підтягнути свої власні матеріально-технічні засоби, що дасть їм змогу просунутися на захід.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що ворог намагається обійти й оточити Покровськ із заходу. Троє аналітиків під час розмови з Reuters заявили, що, якщо росіяни захоплять Покровськ, у них є два основні варіанти наступу на цьому напрямку.

На їхню думку, росіяни можуть просуватися на захід "у малонаселені рівнини Дніпропетровської області, які слабко укріплені й мають мало природних і міських перешкод". Або ж може відбутися просування загарбників на північ.

Таким чином противник наступатиме у більш щільну мережу промислових міст. Через них, зазначають аналітики, російським загарбникам буде важче пробитися, але вони дозволять тиснути на Краматорськ і Слов’янськ.