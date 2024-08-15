Ситуація на Донеччині загострюється, там "дуже складна обстановка": в ОВА назвали цілі ворога

Щодня російські загарбники не полишають спроби штурмувати українські позиції. Окупанти прагнуть прорвати оборону наших військ у Донецькій області.

Наразі там спостерігається дуже складна ситуація. Про це в етері телемарафону розповів очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, пише 24 Канал.

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Яка ситуація на Донеччині

Глава ОВА повідомив, що російські загарбники кожного дня намагаються прорвати оборону військових ЗСУ на всіх напрямках. Однак він зазначив, що завдяки злагодженим діям українських захисників зробити їм це не вдається.

Обстановка дуже складна. У ворога пріоритет – захопити місто Покровськ і місто Мирноград,

– розповів Філашкін.

Станом на зараз Покровський напрямок й досі вважається найскладнішим на усій лінії фронту.

Лише за останню добу наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Єлизаветівка, Гродівка, Орлівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Яснобродівка та Птиче.

Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Воздвиженки та Гродівки, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.