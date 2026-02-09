Покровськ під загрозою: DeepState розповіли про можливе погіршення ситуації на Донеччині

Російська піхота, ймовірно, просочується в північну частину Покровська. Через дії ворог вже сильно обмежений заїзд у місто. Окупанти також продовжуть дистанційно мінувати територію міста.

Такі висновки зробили аналітики DeepState.

Що кажуть аналітики про дії росіян у Покровську?

Російська армія перебуває в Покровську. У місті окупанти мінують раніше розчищені ділянки, а також переодягаються в цивільний одяг, що вивезти тіла своїх загиблих.

І не лише в Покровську росіяни проводять постійні й хаотичні наступи. Такі ж дії ворог здійснює біля Гришиного. Окупанти проводять спроби зайти в сам населений пункт. Відтак українські пілоти БпЛА стежать саме за цією ділянкою, а не за Покровськом, і росіяни цим користуються.

Сили оборони теж намагалися просуватися на Покровському напрямку з бронетехнікою. Однак у DeepState пишуть, що успіху захисники не мали. Також аналітики зауважили, що ворог останнім часом посилив застосування КАБів по позиціях Сил Оборони.

Ворог захопив чималу частину Покровська: показуємо на карті

Окупанти також накопичуються на Мирноградському відтинку – росіяни ховаються на фермах та в церкві. Там ворог прикривається цивільними, як живим щитом, порушуючи норми гуманітарного права.

Тривають хаотичні бої в північній частині міста рештками угрупування Сил Оборони, які знаходяться в Мирнограді, і на вихід яких немає жодних планів попри те, що Покровськ ось-ось перейде в руки кацапів,

– підсумовують аналітики.

Також, за даними DeepState, посилюються бойові дії в Родинському. Там противник проводить рейди малими групами, щоб просунутися вглиб оборони українських військових. Росіяни вишукують пілотів. Вороги також розуміють, що Родинське є останнім населеним пунктом, який дає можливість для виходу з Мирнограда. Тож і цим російська армія користується, проводячи там свої операції.

