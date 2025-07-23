Крім того, головком прокоментував й Курську операцію. Сирський зазначає, що ця ініціатива завадила Росії захопити більше територій і послабила тиск на деякі ділянки фронту на сході.
Зокрема, за минулий рік приблизно третина російських керованих авіабомб (КАБів) була використана в Курській області, а не в Україні. Саме на Курщині, а не на Донеччині, ворог вперше застосував оптоволоконні дрони, які становлять серйозну загрозу.
За час Курської операції загинуло або було поранено щонайменше 80 000 російських військовослужбовців. Щодо втрат українців, то Олександр Сирський відмовився їх розголошувати, але сказав, що вони значно менші, ніж російські.