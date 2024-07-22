Втрати ворога можуть стати рекордними: що відбувається на Покровському напрямку

Росіяни продовжують рватися у напрямку Покровська, жорсткі бої йдуть у низці населених пунктів. Окупанти справді мають незначні тактичні успіхи.

Українська оборона на цій ділянці дуже потужна. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, додавши, що ворог намагається хоч десь прорватися.

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Яка ситуація біля Покровська

"Росіянам завдають надзвичайно великих втрат, і є підстави вважати, що в липні вони будуть ще більшими. Тобто цей місяць може стати рекордним для російських військ з погляду втрат", – зауважив Олександр Мусієнко.

З огляду на це, окупантам дедалі важче концентруватися на Покровському напрямку, який до того ж нерозривно пов'язаний з Торецьком і Нью-Йоркським напрямками.

Що відбувається в районі Покровська: дивіться на карті

Для того, щоб продовжувати наступ, росіянам доведеться або концентруватися на одному-двох відтинках фронту, або брати паузу, щоб доукомплектувати й перегрупувати власні сили,

– підкреслив Мусієнко.

Тому мета ворога очевидна – блокування логістики та створення перешкод для ЗСУ.

"Мені видається, що ми пройшли фінальний сплеск, пік атак ворога на Покровському напрямку. Далі вони будуть вимушені забирати сили з інших ділянок, або всі атаки поступово підуть на спад", – додав військовий експерт.

Чи є небезпека захоплення траси

Зрозуміло, що Сили оборони зробили певні висновки після захоплення Очеретиного. Зараз з'являються повідомлення, що до важливої траси Покровськ – Костянтинівка окупантам залишається лише одне село, тому небезпека досить серйозна.

Треба розуміти, що на якійсь ділянці ворог справді може бути сильнішим, у нього більше сил і засобів. Він досягає тактичного результату. Тому наші військові роблять все, щоб його там заблокувати,

– сказав Мусієнко.

Перспективи України зростають, а просування агресора сповільнюється. Є сподівання, що найближчим часом ми побачимо зменшення атак на Покровському напрямку.

Передумов для обвалу фронту немає, так само як і для захоплення Покровська чи всієї Донецької області.