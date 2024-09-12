Окупанти не полишають намірів захопити Покровськ. Місто перебуває під постійними обстрілами. Місцева влада закликає цивільних не гаяти часу та евакуюватися.

Росіяни впритули наблизилися до стратегічно важливого міста на Донеччині – Покровська. Попри те, що наступ ворога тут вдалося сповільнити, ситуація залишається надзвичайно небезпечною.

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Окупанти залишили Покровськ без води

Вранці 12 вересня голова ОВА Вадим Філашкін повідомив, що росіяни перебили водопостачання до Покровська.

Внаслідок бойових дій зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом Покровськ отримував воду. Відновити її роботу наразі неможливо,

– наголосив посадовець.

Чиновник нагадав, що вже зараз у Покровській громаді коштом місцевого бюджету пробурено 75 свердловин загального користування, коштом ОСББ — 250 свердловин біля багатоповерхівок.



У громаді організовано підвезення питної води і встановлено 8 установок зворотнього осмосу, з яких люди можуть набирати воду безкоштовно. При цьому в Родинському водопостачання триває.

Ситуація складна і найближчим часом кращою не стане. Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь!,

– закликав цивільних Філашкін.

До слова, 10 вересня росіяни обстріляли Покровськ і пошкодили газорозподільчу станцію – без газу лишилися близько 28 000 осіб.