Росіяни пригальмували на Покровському напрямку: офіцер ЗСУ назвав причину

Російські окупанти зазнають дійсно великих втрат на Покровському напрямку. Через це у них виникають певні проблеми.

Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький. За його словами, дійсно можна говорити, що окупанти дещо пригальмували на Покровському напрямку. Все це завдяки титанічним зусиллям підрозділів Сил оборони України.

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Що відбувається на Покровському напрямку

Як розповів військовий, на Покровському напрямку щодоби відбувається близько 60-70 бойових зіткнень. Ворог постійно намагається прорвати нашу оборону, але зазнає реально величезних втрат. Це суттєво на них впливає.

Можна говорити, що окупанти пригальмували. У них дуже впав морально-психологічний стан. Вони ніби б'ються об скелю. Розбили лоба. Перемотуються брудними ганчірками. І далі розбивають. На жаль, вони мають невеликі просування. Але це відбувається через те, що ми бережемо особовий склад. Ми не можемо утримуватися на зруйнованих позиціях,

– зауважив Цехоцький.

Буквально вранці 1 січня ворог спробував накопичити піхоту та броньовану техніку для наступу поблизу населеного пункту Солоне. Сили оборони оперативно все виявили та вдарили по скупченню ворога.

Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться карту бойових дій

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