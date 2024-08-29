Росії потрібен не Покровськ: чому ворог так тисне на Донеччині

Росіяни мають певні територіальні здобутки на Покровському напрямку. Вони за всяку ціну намагаються дійти до міста Покровськ, яке відкриває для них нові можливості.

Мовиться не про саме місто Покровськ, а подальший рух на Костянтинівку. Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, навіщо ворог рухається саме у тому напрямку.

Перегляньте також Ворог під Селидовим, ЗСУ контратакували на Луганщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Куди намагаються дійти росіяни

Покровський напрямок важливий, тому що за Покровськом є дорога Мирноград – Краматорськ. За Краматорськом наступне місто – Костянтинівка і Часів Яр. Часів Яр – це наш форпост, він тримається вже більш як пів року, тому що перед ним канал, який працює як укріплення. Саме місто розташоване на панівній висоті, взяти його не можуть. Тому ворог пішов стандартним шляхом – різанням шляхів постачання,

– пояснив Павло Нарожний.

Зверніть увагу! Мовиться про автошлях Т 0504.

Так окупанти атакують з Покровського напрямку. Ситуація, до слова, доволі схожа з тією, що відбувалася біля Авдіївки.

"Є ділянка поблизу села Воздвиженка, де зараз ворог за 5 – 6 кілометрів до дороги (на Костянтинівку – 24 Канал). Друга ділянка – це саме місто Покровськ, приблизно за 7 – кілометрів. Але Воздвиженку вони не можуть взяти вже кілька тижнів, тому зараз сфокусувалися на Покровську", – зауважив військовий експерт.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

"Не можу сказати, що там хаос, всі відступають чи кидають зброю. Так не є. Ворог просувається зі швидкістю сотні метрів, а не кілометрів. Але ситуація важка. Вона склалася через те, що затягнули мобілізацію, не вистачає людей", – пояснив Нарожний.

Крім того, росіяни закидують позиції українських бійців керованими авіабомбами, що дуже ускладнює роботу Сил оборони.