Ніякого прориву не буде, – полковник запасу ЗСУ описав ситуацію на Покровському напрямку

Українські військові стримують навалу росіян на Покровському напрямку. Однак перевага окупаційної армії в живій силі серйозно відчувається на полі бою.

Ситуація надзвичайно важка і подекуди Силам оборони доводиться відступати на дальші позиції. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом пояснив, як змінити ситуацію на краще.

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Що відбувається на Покровському напрямку

Надзвичайно важкою є ситуація на Покровському напрямку. Аналітики Deep State повідомляють, що, зокрема, продовжуються штурмові дії на північ від Желанного, де ворог має певний тактичний успіх.

Ми поки утримуємо фронт. Тактичні успіхи у росіян безперечно є, з огляду на велику кількість резервів, які пустили в бій. Ті резерви, які мали піти на прорив, розуміють, що ніякого прориву не буде, тобто не буде виходу на оперативний простір. Тому резерви "палитимуть" на тактичних майданчиках,

– зазначив Роман Світан.

На жаль, у Росії є ще чимала кількість резервів, яку якраз використовують для ведення атак. Щоденно окупанти проводять близько ста атак, половина з яких – відбувається саме на Покровському напрямку. Зокрема, і в районі Желанного, але, на жаль, не лише.

Ситуація в районі Покровська: дивіться на карті

"Фактично весь східний фронт від Курахового до Часового Яру має серйозну динаміку з боку росіян. На деяких позиціях нам доводиться відступати. Не завжди це керований відхід", – зауважив військовий експерт.

За його словами, поки українські військові не отримають далекобійних засобів ураження та бойової авіації, то немає сенсу розпочинати нові масштабні наступальні дії.

"Рішення є: не накопичувати нові бригади незрозуміло для чого, а конкретно вивести їх на східний фронт, визначити певні рубежі та зупинити просування росіян. А всією зброєю, яка надходить від партнерів, завдати максимального урона противнику", – підсумував Світан.