Тоді доведеться відступати: де і чому ЗСУ можуть поступитися росіянам
Російська армія проводить активні наступальні дії південніше від Покровська. Тиск ворога зростатиме, що може призвести до втрати важливого міста.
Окупанти на Покровському напрямку дотримуються вже звичної тактики – активних штурмових дій на флангах. І це часто дає результат. Про небезпеку для важливого міста на Донеччині 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Тактика росіян незмінна ще з Авдіївки
Німецьке видання Bild повідомило, що російські війська нібито взяли в напівоточення місто Селидове, що на Донеччині. Водночас у ЗСУ цю інформацію не підтверджували.
На жаль, в Селидовому ми бачимо ту ж ситуацію, як і в Вугледарі, і раніше в Авдіївці. Все повторюється. Там провалюються фланги. До речі, атаки цього населеного пункту "в лоб" зупинилися, а ось атаки на флангах йдуть з постійним збільшуваним тиском,
– зазначив Олег Жданов.
Якщо росіянам вдасться взяти під вогневий контроль західну частину Селидового, то українські військові не зможуть забезпечувати гарнізон. Як висновок, з часом Силам оборони доведеться відійти.
Що відбувається біля Селидового: перегляньте на карті
"На Курахівському напрямку, в районі Цукуриного та Острозького ми не змогли завдати флангових ударів для зрізання вклинення противника в нашу оборону. Торецьк – ми не змогли завдати флангового удару для вклинення противника. Піщане на Куп'янському напрямку – те ж саме. Це свідчить, що у нас не вистачає резервів й сил здійснювати такі удари", – пояснив військовий експерт.
Жданов додав, що в районі Селидового потрібно було звернути увагу на зведення фортифікаційних оборонних рубежів на флангах. Відповідно посилити боєздатними частинами мали насамперед фланги, оскільки досвід Вугледару та Авдіївки показує таку тактику росіян.