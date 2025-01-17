Росіяни наступають на Удачне і Котлине: Deep State оцінив ситуацію у передмісті Покровська

Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті. У Deep State назвали населені пункти, які окупанти намагаються активно штурмувати.

У ЗСУ раніше розповідали, що ворог прагне уникнути міських боїв за Покровськ. Тому він хоче обійти населений пункт, перерізавши логістичні шляхи Сил оборони, передає 24 Канал із посиланням на Deep State.

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Яка ситуація навколо Покровська

У Генштабі повідомили, що від початку доби противник атакував на Покровському напрямку 64 рази. Ворог діяв у районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променю, Лисівки, Шевченка, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного, Улаклів та Янтарного.

Аналітики Deep State розкрили, що вранці окупанти розпочали штурмові дії на Шахтоуправління "Покровське" ППС та перпендикулярну до лісосмуг залізниці посадку.

Останні дні росіяни лізуть в Котлине, пробують закріпитися, але Сили Оборони намагаються не дати їм це зробити. З учора надходить інформація про присутність загарбників на шахті номер 2 Шахтоуправління "Покровське".

Окупанти наступають на Котлине: дивіться на карті

Росіяни штурмують Удачне: дивіться на карті

Ворог підтягує резерви живої сили, кількість техніки на ділянці доволі мінімальна, тому основні проблеми створюють малі групи противника.

До слова, у Deep State попередили про загрозу оточення для Великої Новосілки.