"Бої за Покровськ не завершилися": імовірно, доведеться відійти з деяких позицій

Протягом останнього тижня росіяни не просунулися у напрямку Покровська. Так, були часткові пересування, але вони не суттєві. Утім, це не означає, що російський наступ зупинився.

Трохи південніше від міста, а саме на Курахівському напрямку, надзвичайно складна ситуація. Військовий експерт Сергій Грабський в етері 24 Каналу детально розібрав ситуацію на Донбасі.

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Чому бої за Покровськ ще не завершилися

Військовий експерт зауважив, що росіяни прорвалися у напрямку населених пунктів Мемрик та Українськ, вийшли до селища Гірник, фактично перерізавши комунікації наших позицій, які утримувалися на лівому березі Вовча у районі сіл Галицинівка, Желанне Перше, Желанне Друге та Зоряне.

Одночасно з цим, у напрямку Красногорівка – Курахівка окупанти також просунулися, створивши напівоточення для українських сил та засобів. І, найімовірніше, Сили оборони будуть вимушені відійти з цієї локації до позицій Українськ – Гірник – Курахівка, щоб не опинитися в оточенні. Противник це робить абсолютно свідомо, аби продовжити Покровську операцію. Він намагається вирівняти фланги.

У разі нашого відходу, противник буде намагатися просунутися у районі Покровська. Це займе певний час. Не думаю, що ми втрачатимемо його, навпаки, робитимемо все можливе, аби посилити наші контингенти на цьому напрямку. Тобто бої за Покровськ ще не завершилися. Поки не бачимо ознак, що це невдовзі станеться,

– наголосив Сергій Грабський.

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