Невдовзі буде початок битви за Покровськ: Ступак припустив дії росіян

На Покровському напрямку надзвичайно складна ситуація, тривають запеклі бої. Можливо, через тиждень почнеться битва за Покровськ.

Дії розгортатимуться за такою ж парадигмою як і в інших містах Донеччини: Бахмуті, Авдіївці, Соледарі. Більше 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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Як діятимуть окупанти

За словами ексспівробітника СБУ, росіяни традиційно використовуватимуть артилерійські обстріли, системи залпового вогню, скидання авіаційних та руйнування міста, щоб українські військові не змогли закріпитися.

"Мене вразила картина від цивільних з Покровська, які кілька днів тому почали масово викладати відео, як вони залишають свої оселі та зачиняють їх. Кажуть, що були тут востаннє. У них сльози на очах. Вони залишають місто й розуміють, що більше ніколи не повернуться", – сказав Ступак.

В окупантів вистачає сил, щоб вести наступ на декількох напрямках. Водночас звітують, що зазнають серйозних втрат на Лиманському напрямку.

Кажуть, що трупів багато. Їх не забирають, вони гниють, розкладаються. І все одно нові-нові-нові штурми. Бачимо щонайменше 2 великих напрямки, де просто шалені штурмові атаки,

– наголосив Іван Ступак.

Ворог намагається адаптуватися: десь більше людей та менше техніки, в іншому місці – навпаки. Міська забудова дозволяє доволі непомітно переміщуватися через підвали та інші споруди.

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Водночас у полі, як на Лиманському напрямку, на штурм росіяни ще можуть зайти, але аж ніяк не вийти. Ті, кому вдається якось втекти, ввечері гинуть, адже їх знаходять українські безпілотники.

Бої на Покровському напрямку: дивіться на карті