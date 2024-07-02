Росіяни платять велику ціну за спроби просуватися на Покровському напрямку, – Генштаб

Російська армія не припиняє спроб атакувати позиції українських військових по всій лінії фронту. Особливо важкою ситуація лишається на Покровському напрямку.

Росіяни платять велику ціну за спроби просуватися, зазнаючи величезних втрат. За минулу добу лише на Покровському напрямку окупанти втратили 290 осіб.

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Ситуація на Покровському напрямку

Зазначається, що найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку. Від початку доби 1 липня там відбувалися 44 штурмові дії росіян. Станом на 22:00 минулої доби все ще тривало відбиття 14 атак поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Євгенівка, Сокіл, Восход, Нетайлове.

Росіяни платять велику ціну за спроби просуватися на Покровському напрямку. Втрати противника з початку доби тут становлять: в особовому складі, безповоротні – 109 окупантів, санітарні – 181, ще декілька осіб узято в полон,

– пише Генштаб.

Окрім цього, Збройним Силам вдалося знищити танк росіян, по одній БМП та МТ-ЛБ, два бронеавтомобілі "Тигр", два авто й одне багі, чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також одну гармату. Також було пошкоджено танк, гармату, 120-міліметровий міномет та чотири авто загарбників.

До слова, у звіті 1 липня Генштаб повідомив, що протягом доби Сили оборони ліквідували ще 1110 російських загарбників та 221 одиницю ворожої техніки. Загальні втрати ворога складають 543 тисячі особового складу – як вбитими, так і пораненими.