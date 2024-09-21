Резервів не вистачає: полковник запасу ЗСУ описав ситуацію на Східному фронті
Сили оборони збили темп наступу окупантів на Покровському напрямку. Але ситуація все одно залишається напруженою та складною.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що динаміка наступу на Покровському напрямку знизилася. Це сталося з низки причин.
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Яка ситуація на Сході
Як наголосив Світан, тут варто відзначити дії українських військових, які продовжують знищувати ворога. Також в окупантів виявилося недостатньо резервів. Очевидно, що певну кількість підрозділів вони перекидали і на Курський напрямок.
Зараз окупанти переформатовують певні підрозділи; підтягують резерви, тил; створюють логістичні ланцюжки постачання. Через це також призупинилося просування. Вони готуються до подальших ударів на Покровському напрямку. Там почали посилювати фланги,
– сказав Світан.
Паралельно окупанти намагаються просунутися з півночі в бік Курахового. На цій ділянці у них є можливість використовувати значну кількість військової техніки, адже поблизу Донецьк та траса.
У них коротке плече постачання техніки. Поруч Донецьк, Мар'їнка. Це дає можливість в напрямку з боку Красногорівки багато техніки використовувати. Деколи в атаках бувають понад 50 ББМ. Зазнають великих втрат, але продовжують тиснути,
– зауважив Світан.
Україні важливо втримати Курахове Донецької області. Втрата цього населеного може призвести до відходу з Вугледара.
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