Російські окупанти розставили три акценти на літню наступальну кампанію. Зрештою вони дійшли до того, що значну частину ресурсів кидають саме на Покровський напрямок.

Про це 24 Каналу розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", майор Віктор Трегубов, зауваживши, що ще з кінця весни ворог сильно активізувався на Покровському напрямку. Туди зараз кидають фактично все, що вони мають.

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Доки може тривати наступ на Покровськ?

Як наголосив Трегубов, спершу ворог виділив три акценти на літню наступальну кампанію. Це – Сумський, Покровський та Новопавлівський напрямки.

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На Сумщині вони не змогли просунутися. На Новопавлівському напрямку ворог досі намагається лізти вперед, але без особливих успіхів. Вони зосередилися на Покровському напрямку.

Якщо брати усю нашу зону відповідальності, то ворог використовує комбінацію безпілотників та малих піхотних груп. На найактивніших ділянках багато застосовують КАБів. Техніки зараз менше. Навіть легкої,

– розповів Трегубов.

Втрати Росії під час наступальних дій є більш ніж серйозними. Взимку вони стабільно втрачали понад 1000 особового складу. Судячи з наявних даних, можна припустити, що активні бої на Покровському напрямку через певний час будуть менш інтенсивними.

Мені здається, що ще буде десь місяць активних боїв на тому ж Покровському напрямку. Далі їм треба буде принаймні на якийсь час взяти паузу. Наскільки коротку – невідомо. Думаю, що навряд чи у вересні-жовтні буде така активність боїв, як зараз,

– підкреслив Трегубов.

Додамо, військові розповіли про бої на Покровському напрямку. Атаки російських окупантів часто бувають хаотичними.