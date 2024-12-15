Росіяни вирішили скористатися моментом на Покровському напрямку

Погоримо про Покровський напрямок. Російське командування угрупування військ "Центр" продовжує свої спроби пробитися до Покровська з півдня, для чого задіяла у повному складі другу загальновійськову армію та цілу низку формувань зі складу 41-ї ЗВА та 90-ї окремої танкової дивізії.

Ситуація на Покровському напрямку

На початку осені я писав, що цілком ймовірно, що активні дії на Курахівському напрямку росіяни використають для спроби короткого, але потужного ривка у бік Покровського. Про це заявив Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

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Про це свідчили дві речі:

перегрупування основних сил 41-ї ЗВА з Торецького напрямку на Покровський;

інтенсивне доукомплектування 2-ї та 41-ї ЗВА особовим складом та озброєнням і військовою технікою.

Тоді ще не було ясно, на якій ділянці противник спробує здійснити цей ривок. Я передбачав, що це буде десь ділянка від Миколаївки до Лозуватського. На той момент росіяни тільки-но закінчили важкі бої за Гродівку, спромоглися пересікти річку Журавка, створивши тактичні плацдарми. Я допустив, що в контексті подій на Торецькому напрямку противник здійснить спробу наростити зусилля по цьому напрямку та пробитися до Новоекономічного й Мирнограду, й таким чином охопити місто Покровськ з півночі та північного сходу.

Як виявилось, я був не зовсім правий. Противник дійсно готував ривок до Покровська, але в іншому місці – південніше, по загальній дирекції Селидове – Новотроїцьке.

Для здійснення цього "ривка" командування противника зразу після захоплення Селидового почало у смузі дії 2-ї ЗВА різко нарощувати зусилля. Але не тільки там, а й у смузі дії 90-ї танкової дивізії, яка частиною своїх сил діяла на Курахівському напрямку.

Стало очевидно, що противник змістив свої головні зусилля з північного фасу гіпотетичного охоплення району оборони в Покровську на південний.

Поточна ситуація на Покровському напрямку характеризується тактичним проривом російських військ на ділянці між Новогродівкою та селом Зоря.

Передові підрозділи 433-го МСП, 228-го МСП та 239-го ТП після захоплення Селидового, очевидно, продовжили розвивати свій тактичний успіх й достатньо швидко почали просуватись по обох берегах річки Солона по загальній дирекції Селидове – Новотроїцьке.

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Своєю чергою інша частина сил 90-ї ТД після захоплення села Вишневе прорвала в тактичній зоні оборону ЗСУ у західному напрямку й почала розширювати увесь цей прорив противника по напрямках Вишневе – Українка та у бік села Зоря.

На цей час противник захопив Новотроїцьке та село Шевченко, просунувся впритул до рубежу Лисівка – Даченське. У цих діях активну участь окрім підрозділів 27-ї МСД, бере й 30 ОМСБР росіян.

Одночасно противник прагне забезпечити дії своїх військ на південь від Покровська від можливих контратак ЗСУ – намагається вийти на рубіж Новотроїцьке – Українка. У цьому сенсі його передовим підрозділам вдалося просунутись на захід від села Пушкіне та підійти до Новооленівки з півночі.

Своєю чергою у смузі наступу 27-ї МСД 2-ї ЗВА противника передові підрозділи провели кілька безуспішних атак в районі Миколаївки, прагнучи пробитися у бік Променя та до південних околиць Мирнограду.

На допоміжному напрямку, у смузі дії 41-ї ЗВА росіяни здійснили кілька спроб обмежених у масштабі атакувальних дій по напрямках на Миролюбівку та Єлизаветівку, які закінчились для противника безрезультатно.

Ймовірно, росіяни найближчим часом введуть у бій 15-ту ОМСБр у проміжку між 27-ю МСД та 90-ю ТД, що дасть можливість ущільнити бойові порядки 90-ї ТД росіян у районі Новотроїцького та у напрямку на село Українка.

Чому росіяни так поспішали активізуватися

На південь від Покровська росіяни мають вагомий тактичний успіх, що суттєво ускладнює для ЗСУ організацію та ведення оборони у всьому районі неподалік Покровська.

Як на мене, послідовність завдань, які командування противника вирішує в оперативно-тактичному відношенні між Торецьком та Великою Новосілкою має такий вигляд:

закнічення ліквідації нашого Курахівського виступу;

захоплення району Великої Новосілки та Времівки;

лише потім – Покровськ.

Можливо, друге та трете завдання противник спробує вирішити одночасно.

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Безпосередньо на Покровському напрямку прорив росіян на південь від міста відбувся приблизно півтора тижня тому, з того моменту темпи просування ворога знизились. Та очевидно, що окупанти перебувають дуже недалеко від того, аби досягнути своїх найближчих завдань в тактичній зоні.

У цьому сенсі рано чи пізно все ж-таки варто очікувати пожвавлення противника у смузі його 41-ї ЗВА, адже розпочинати важкі штурмові бої за сам Покровськ, попередньо не охопивши його з півночі та північного сходу – не найкраще рішення. Тому Мирноград та Новоекономічне – під цілком реальною загрозою.

На завершення ще один висновок. Чому командування противника після захоплення Селидового тут же розпочало поспіхом наступ на Покровськ з півдня, адже це мало б більший сенс, якби одночасно з цим противник розпочав такі дії й на північ від Покровська?

Зараз наші війська ведуть важкі оборонні бої по всьому периметру Курахівського виступу – в районі Зорі, Сонцівки, Шевченка, Дачного, самого Курахового, Успенівки, Сухих Ялів. Але із поступовим стисканням цього виступу та чи інша кількість українських військ вивільниться.

Скоріш за все, ЗСУ відійдуть на рубіж Українка – Андріївка – Розлив – Новоочеретувате. Протяжність лінії бойового зіткнення по цих напрямках (Курахівський та Времівський) скоротиться. Відповідно, з'явиться певна можливість "десь і якось" ущільнитись, а то й щось "зарезервувати".

Тому, я думаю, російське командування й поспішило активізуватися на Покровському напрямку, поки цьому сприяє ситуація на сусідніх напрямках, де ЗСУ вимушені обороняти достатньо розтягнуту ЛБЗ обмеженими силами та засобами.

Поспіх противника пояснюється бажанням скористатися моментом, поки система оборони ЗСУ на Покровському напрямку, на думку його командування, розтягнута та послаблена.