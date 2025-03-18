Вважався зниклим безвісти: у боях на Донеччині загинув воїн з Прикарпаття Василь Волочій

Солотвинська громада у скорботі. За результатами ДНК підтвердилася загибель їхнього земляка, мужнього воїна Василя Волочія.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Солотвинську селищну раду.

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Загибель Василя Волочія підтвердилася через 10 місяців очікувань

Житель села Солотвин, що на Івано-Франківщині, Василь Волочій вважався зниклим безвісти ще з 18 травня 2024 року. Днями його родина після скількох місяців очікувань дізналася про страшне горе – Герой загинув.

Василь Волочій виконував бойове завдання на сході країни і, б'ючись із російським ворогом до останнього подиху, загинув смертю хоробрих.

Солдат Василь Волочій загинув у районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області. Воїн служив у складі 68 єгерської бригади.

Василь Миколайович Волочій народився у 1982 році і до війни проживав у Солотвині. Його життя обірвалося на війні, де воїн невпинно захищав рідну державу від російських окупантів. Василь Волочій із честю виконав свій громадянський обов'язок і своєю самопожертвою та звитягою наблизив майбутню перемогу України.

Солотвинська селищна рада висловлює щирі співчуття сім’ї та родині полеглого Воїна, поділяємо горе разом з вами та схиляємо голову в глибокій скорботі,

– йдеться в повідомленні земляків Героя.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває родині та близьким Василя Волочія. Ніякі слова не зменшать горе втрати рідної людини. Вічна шана та пам'ять полеглому Герою!

Усього Прикарпаття за останній тиждень втратила на війні чотирьох земляків. А у лютому стало відомо, що життя за свободу та цілісність України віддав молодший сержант із Бурштинської громади Івано-Франківської області Ілля Стрінжа.