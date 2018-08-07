Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов

Всеобщая пораженность украинской власти коррупцией, ее распространение как раковой опухоли общества, приобрело уже не просто черты национального бедствия, но и проявилось метастазами в такой стране, как США.

Правда, благодаря многолетней цивилизованной практике американского лоббизма и эффективности американского законодательства, украинский вирус не смог и не сможет оказать существенного влияния на американскую политику и американское общество. Но, очередной удар по имиджу нашей страны в мире, рассматриваемое в Вашингтоне дело бывшего политического технолога Виктора Януковича, Пола Манафорта, все-таки нанесло.

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Украинский след "дела Манафорта"

Обвинительным актом, подписанным спецпрокурором Робертом Мюллером в отношении лоббиста Пола Манафорта и его бизнес-партнера Рика Гейтса, последние обвиняются по 12 пунктам, за противоправные действия, вызванные тем, что они являлись незарегистрированными агентами правительства Украины и Виктора Януковича с 2006 по 2015 год.

По версии обвинения, Манафорт заработал в Украине несколько десятков миллионов долларов и отмыл их через офшорные корпорации и счета на Кипре, Сейшельских островах, Сент-Винсенте и Гренадинах. Также они обвиняются в том, что будучи руководителями кампании по лоббированию американских официальных лиц в интересах правительства и президента Украины, они не зарегистрировались в Минюсте США в качестве иностранных агентов и не предоставили туда данных о выполненной работе и доходах от нее. Отдельный пункт обвинения указывает на то, что опубликованные ими материалы не содержали на видном месте имени иностранного заказчика. Интересно, сколько материалов осталось бы чистыми, если бы такое правило действовало в Украине?

Как сообщает ВВС, в феврале 2012 года Манафорт и Гейтс заказали двум вашингтонским кампаниям обработку членов конгресса и их помощников по таким темам, как санкции против Украины, честность украинских выборов и правомочность дела против Юлии Тимошенко, а также "положительный" доклад о суде над ней. За эту работу они перечислили исполнителям 4 миллиона долларов.

Среди доказательств по этому делу, рассмотрение которого начато судом, есть электронные письма Манафорта украинским политикам, американским лоббистам и подрядчикам. Среди них, в частности, есть письмо Манафорта Ринату Ахметову, в котором он рекомендует бизнесмену любой ценой избавиться от Виктора Януковича, как лидера Партии регионов.

Также Манафорт обращает внимание на необходимость поиска потенциального кандидата в президенты Украины из числа лиц, имеющих политический вес на юге и юго-востоке страны. Дополнительно предлагалось также проведение реформ и в самой Партии регионов. Особо Пол Манафорт отмечал политическую стратегию Тимошенко: путем заметных разногласий с главой государства заявить о своих правах считаться единственной хранительницей идей украинских революций.

Манафорт заключил с Тедом Дивайном договор на 40 тысяч долларов ежемесячно с бонусом в такую же сумму, для проведения президентской избирательной кампании 2010 года.

В 2012 году Манафорт активно взаимодействовал с Еленой Бондаренко (одной из ключевых фигур Партии регионов) и Максимом Денком (одним из руководителей телеканала "Интер"). Посредником в этих контактах выступил руководитель киевского офиса Манафорта Константин Килимник.

Думаю, читателям интересно будет узнать и о "тесных связях" Манафорта с Игорем Шуваловым, фактически курировавшим через Сергея Левочкина всю информационную политику "Интера".

Стоит отметить и контакты Манафорта с Борисом Колесниковым, который тогда был вице-премьером, курировавшим вопросы инфраструктуры и лично отвечавшим за проведение чемпионата Европы по футболу. Совсем недавно его имя всплыло в связи с коррупционным скандалом в "Укрзализнице", связанном с размещением рекламы в поездах "Интерсити" и повлекшем для транспортной компании недополучение прибыли в размере 18 миллионов долларов. В документах Манафорта, Колесников значится под псевдонимом "BVK".

Кроме Колесникова, участниками регулярных встреч с МАнафортом и его командой были: Ирина Акимова (в 2010 году – первый заместитель Главы АП Украины), Сергей Левочкин, Андрей Гончарук (возглавлявший Главное управление по вопросам международных отношений АП), Юрий Левенец (параллельно консультировавший, на выборах 2010 года, двух конкурентов – Виктора Януковича и Юлию Тимошенко), Анна Герман, Андрей Портнов, Андрей Ермолаев, Олег Рафальский, Виталий Грамотнев и Станислав Скубашевский (бывший заместителем Главы АП времен Януковича по кадровой и региональной политике).

Интересно, что Пол Манафорт консультировал не только представителей Партии регионов, Виктора Януковича и его окружение, но и представителей Оппозиционного блока. Манафорт обращался к ним с предложением информировать украинскую власть, представителей бизнеса, дипломатов о позиции Оппоблока в отношении тех или иных текущих и стратегических вопросов. Юрия Бойко он предлагал сделать "ответственным" за строительство энергетически независимой Украины, за децентрализацию, – Александра Вилкула, за реконструкцию Донбасса, – Бориса Колесникова. Примечательно, что у Манафорта не нашлось кандидатур на роль ведущих экспертов по вопросам европейской и торговой интеграции, судебной, избирательной и административной реформ.

По всем предъявленным обвинениям, Полу Манафорту грозит лишение свободы на срок от 12,5 до 15 лет, а его подельнику – от 10 до 12,5 лет. Правда, надо учесть, что американский суд, – это не наша "фабрика приговоров" и поэтому, все еще может измениться.

Скандал с МАнафортом и Гейтсом поучителен, как минимум, по двум причинам. Первая – Украина снова оказывается в центре международного коррупционного скандала, последствия которого, непосредственно не так сильно скажутся на текущей политической ситуации, но на имидже страны, безусловно, отразятся отрицательно. Вторая – он позволяет вновь обратиться к проблемам лоббизма в современном мире, практике его законодательного регулирования. И, в этом смысле, этот скандал играет положительную, конструктивную роль для Украины. Если мы, конечно, сможем услышать его уроки.

Лоббизм в американской жизни

Говоря о роли лоббизма в США, сразу надо указать, что он является одной из основ, важнейшей составляющей всей американской политической системы. Благодаря лоббизму происходит взаимодействие власти с американским обществом и бизнесом. За счет задач лоббизма и его финансовых возможностей в США существует развитый и высокопродуктивный "рынок мысли".

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Американские "танки мысли", взаимодействуя с лоббистскими структурами, бизнесом и государством создают огромное разнообразие эффективных решений для государственной политики. Они же и делают Америку хозяином всех ключевых сценариев национального и международного развития, позволяют проводить политику "на опережение".

Для американцев, смысл лоббизма – сделать его действенной альтернативой для коррупции, обеспечить возможность воздействия на государство со стороны общества и бизнеса. Существующие технологии лоббизма и законодательные ограничения работают настолько эффективно, что практически ограждают Конгресс и администрацию Белого Дома от прямого подкупа. Основой всех технологий цивилизованной лоббистской деятельности выступает обмен важными связями и полезной информацией (аналог "дарономики", хорошо известной социальным антропологам, Gift еconomy). Поэтому в американском лоббизме ведущие позиции занимаются интеллектуалами.

Жесткие законодательные ограничения на передачу любых материальных благ представителям власти и пресечение попыток получения высокооплачиваемой работы после выхода чиновника в отставку, заставляет лоббистов разрабатывать изощренную аргументацию, подтвержденную данными научных исследований, а также широко прибегать к использованию СМИ и PR для воздействия на общественное мнение ("внешний лоббизм").

Американская политическая культура делает невозможным продвижение частного или специального интереса без связи увязывания его с определенным общественным благом. Американскому лоббисту обязательно надо связать с представляемой им компанией или товаром национальную безопасность, экологию, развитие высоких технологий, образование или что-то еще другое, понятное и близкое для общественного мнения. Профессионалы-лоббисты вынуждены развивать рынок интеллекта, науку, чтобы получать от них новые идеи и экспертные суждения, обеспечивающие и легитимирующие специальные интересы лоббистов.

Для американцев лоббизм является привычным и естественным явлением, укорененным в политической культуре. Они считают, что в стремлении различных групп или отдельных лиц влиять на политический процесс, нет ничего плохого.

Ведь, демократия, – это конкуренция различных интересов. И эти интересы должны быть выражены в приемлемых для общества формах. Борясь за чьи-то интересы, группы, представляющие их, борются и за особое понимание общего блага. Для американцев, финансирование лоббизма вызывает финансирование конкуренции идей, которое, в свою очередь, приводит к лучшему финансированию общественного интереса. Поэтому, попытки лоббирования исключительно частных интересов, вне связи с идеей общего блага, приводят к неудачам с колоссальными репутационными и финансовыми издержками. В этом, как раз, и заключалась ошибка Манафорта, и первый урок для украинского лоббизма.

Закон есть закон

Победа над коррупцией благодаря цивилизованному лоббизму стала возможной благодаря четкому и эффективно действующему законодательству о лоббистской деятельности.

Первый федеральный закон о лоббизме был принят в 1876 году. Он запрещал лоббистам устраивать деловые встречи для своих клиентов с другими членами своего комитета Конгресса.

В 1935 году был принят Закон о холдинговых компаниях, который обязывал подавать заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам всех, кто хотел влиять на законодательные органы США, Федеральную энергетическую компанию или на Комиссию по ценным бумагам и биржам, в интересах холдинговых компаний.

В 1938 году был принят "Закон о регулировании иностранных агентов", установивший обязательность специальной регистрации для лоббистов иностранных интересов. Именно нарушение этого закона сейчас и вменяется Манафорту.

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В 1946 году был принят основной для американских лоббистов закон, – "Закон о регулировании лоббизма". По нормам этого закона, лоббист должен был иметь высшее юридическое образование и не меньше 8 лет стажа практической работы в федеральных органах власти. Закон установил обязательность присяги для лоббистов. Кроме того, лоббисты обязываются этим законом сообщать сведения о заказчиках (фамилия, имя, адрес), сроке договора, сумме гонораров, а также указывать конкретно те документы, которые он собирается лоббировать. Закон 1946 года также установил обязательность ежеквартального финансового и юридического отчета лоббистов перед Государственным департаментом. Важно, что этот закон предусматривал создание специальных профессиональных лоббистских структур. 19 марта 1979 года состоялось первое заседание Американской лиги лоббистов, являющейся основной структурой саморегулирования лоббизма в США.

"Закон об этической реформе" 1989 года запретил бывшим высокопоставленным чиновникам пытаться влиять на правительство в течение года после ухода с занимаемой должности.

1 января 1996 года вступил в действие "Закон о раскрытии лоббистской деятельности". Именно в нем был дан ответ на вопрос о том, кого можно считать лоббистом.

Лоббист – это бывший или действующий политик, который тратит более 20% своего рабочего времени на продвижение интересов той или иной группы давления. Также в этом законе было дано определение понятию "лоббистский контакт". Если предположить, что Сытник являлся бы американским гражданином, то он бы однозначно был бы признан нарушителем этого закона, после своих ночных встреч с Порошенко, так как лоббистским контактом признается любое устное или письменное обращение физического лица или организации по вопросам представления в Конгрессе или органах исполнительной власти резолюций, законопроектов или внесения поправок к уже существующим актам.

На Секретаря Сената и клерка Палаты представителей была возложена обязанность создать доступные для граждан списки лоббистов. Закон также подтвердил обязательную регистрацию, как для американских, так и для иностранных лоббистов.

В 2007 году "Законом о честном лидерстве и открытом правительстве" был введен пожизненный запрет на занятие лоббистской деятельностью для сенаторов, государственного секретаря, министра обороны, директоров ЦРУ и АНБ.

В 2011 году законодательно было закреплено весьма интересное положение: лоббистской деятельностью запрещено заниматься государственным служащим, имеющим доход менее 130,5 тыс.долларов в год. Этой нормой американский законодатель предполагает пресечь использование лоббистской деятельности для материального обогащения и снижения вероятности "грязных" сделок.

В 2017 году, уже Дональд Трамп, ввел пожизненный запрет на занятие иностранным лоббизмом для сотрудников администрации президента и 5-летнее ограничение для них в занятии другими видами лоббизма.

Можно с уверенностью сказать, что подробное законодательное регулирование позволило американскому лоббизму стать цивилизованной альтернативной для коррупции и фактически устранить ее из американской жизни. В Украине на данный момент, вообще, нет ни одного законодательного акта, регулирующего лоббизма. Думаю, что в этом одна из причин расцвета коррупции в нашей стране. Необходимость законодательного регулирования лоббизма – второй урок Манафорта для Украины.

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Вудстокские принципы

При всей важности регулирования лоббизма законом, не меньшее, а, пожалуй, большее значение имеют моральные принципы, принятые в самой среде лоббистов. Главным сводом этих правил для американских лоббистов выступают "Вудстокские принципы", принятые Американской лигой лоббистов в 1990 году.

1. Лоббирование должно быть направлено на общественное благо, а не только на узко понимаемые интересы конкретного лица.

2. Отношения лоббиста и клиента должны быть основаны на искренности и взаимном уважении.

3. Государственный деятель вправе рассчитывать на откровенное раскрытие информации лоббистом, включая точные и достоверные сведения о клиенте, а также о природе и последствиях решаемой им общественной проблемы (это пункт был нарушен Манафортом).

4. В работе с другими лидерами общественного мнения, лоббист не может скрывать или искажать личность клиента или другие факты, имеющие отношение к делу (также нарушен Манафортом).

5. Лоббист должен избегать конфликта интересов (Манафорт пренебрег и этим правилом).

6. Некоторые действия в принципе неприемлемы в лоббистской практике.

7. Лоббист обязан отстаивать высокие этические свойства лоббизма и в практике, и в общественном понимании последнего (также нарушен со стороны Манафорта).

Важно, что нарушение нескольких (даже одного, было достаточно) Вудстокских принципов поставило Манафорта вне профессионального сообщества американских лоббистов, лишило его моральной и юридической поддержки своих коллег. Отсюда третий урок Манафорта для Украины – общество только тогда сможет преодолеть коррупцию, когда люди, даже еще просто заподозренные в ней, будут лишаться поддержки своих коллег, испытывать на себе негативное воздействие общественного мнения. Пока же нельзя сказать, что Украина усвоил этот урок, хотя бы "на двоечку".

Конечно, в сравнительно короткой статье нельзя отметить все уроки, которые "дело Манафорта" преподнесло Украине и украинскому лоббизму. Я уверена, что дело у нас сдвинется в лучшую сторону, если мы сможем продемонстрировать хотя бы, то что эти три урока, мы все-таки усвоили.

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