Полагодити газопровід на Донеччині через бойові дії поки неможливо, – Нафтогаз

Російські окупанти продовжують спроби захопити Луганську та Донецькі області. Так, днями вони хотіли відрізати Луганщину від траси Лисичанськ – Бахмут.

Полагодити газопровід на Донеччині поки неможливо

Але, у них нічого не вийшло. Внаслідок цього ворог лише пошкодив газопровід великого діаметру. Через це на Донеччині важко із газопостачанням. Як повідомили у Нафтогазі, наразі вони не можуть полагодити газопровід.

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Все через активні бойові дії в зоні діяльності АТ "Донецькоблгаз". Тому Оператор ГТС України не може зараз полагодити магістральний газопровід.

Так, більшість клієнтів компанії продовжують залишатися без газу.

Враховуючи ситуацію, було прийнято рішення перевезти співробітників, ліквідні мобільні засоби виробництва та ключову технічну документацію Слов'янського та Артемівського управлінь по газопостачанню та газифікації АТ "Донецькоблгаз" в більш безпечне місце,

– йдеться у повідомленні.

Пошкоджений газопровід у Донецькій області: коротко

23 травня російські військові при спробі просунутися на Луганщині і захопити автошлях Лисичанськ – Бахмут пошкодили магістральний газопровід діаметром 1 200 міліметрів. Через це з газопостачанням на Донеччині важко.