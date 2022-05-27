Полагодити газопровід на Донеччині через бойові дії поки неможливо, – Нафтогаз
Джерело:фейсбук Нафтогазу
Російські окупанти продовжують спроби захопити Луганську та Донецькі області. Так, днями вони хотіли відрізати Луганщину від траси Лисичанськ – Бахмут.
Полагодити газопровід на Донеччині поки неможливо
Але, у них нічого не вийшло. Внаслідок цього ворог лише пошкодив газопровід великого діаметру. Через це на Донеччині важко із газопостачанням. Як повідомили у Нафтогазі, наразі вони не можуть полагодити газопровід.
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Все через активні бойові дії в зоні діяльності АТ "Донецькоблгаз". Тому Оператор ГТС України не може зараз полагодити магістральний газопровід.
Так, більшість клієнтів компанії продовжують залишатися без газу.
Враховуючи ситуацію, було прийнято рішення перевезти співробітників, ліквідні мобільні засоби виробництва та ключову технічну документацію Слов'янського та Артемівського управлінь по газопостачанню та газифікації АТ "Донецькоблгаз" в більш безпечне місце,
– йдеться у повідомленні.
Пошкоджений газопровід у Донецькій області: коротко
23 травня російські військові при спробі просунутися на Луганщині і захопити автошлях Лисичанськ – Бахмут пошкодили магістральний газопровід діаметром 1 200 міліметрів. Через це з газопостачанням на Донеччині важко.
За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, через такі дії тиск у трубі знизився, а це ставить під питання подальше газопостачання у сусідній регіон. Він також підкреслив, що через бойові дії дістатися до розгерметизованої ділянки поки вкрай складно.
Скласдну ситуацію з постачанням газу до споживачів підтвердив і голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Основний вузол, через який газ надходив раніше, зараз окупований росіянами, тож подачу через нього припинили. Натомість резервний – пошкодили ще у квітні. А відновити його просто неможливо, оскільки ремонтники не можуть наблизитися до нього. Знову таки через ведення активних бойових дій.
Луганщина повністю без газу
Луганська область постійно перебуває під обстрілами російських окупантів. Деякі місцевості області не відпочивають від атак й пів години.
За словами, голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, внаслідок ворожих обстрілів з 25 травня уся Луганщина повністю залишилась без блакитного палива. Він зауважив, що припинення роботи спричинене постійними обстрілами росіян. Внаслідок чергової атаки на газорозподільній станції травмувався один із працівників ГРС. Так, на тлі обстрілів зазначена ГРС припинила роботу. У результаті – подача централізованого газопостачання у всіх населених пунктах області відсутня.
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