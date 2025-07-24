Працівників НАБУ, САП та інших відомств можуть зобов'язати проходити поліграф, – законопроєкт

Працівники НАБУ з доступом до держтаємниці проходитимуть обов’язковий поліграф. Перевірку організовуватиме СБУ, а проходити її доведеться кожні два роки.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на відповідний законопроєкт на сайті парламенту. Працівників Національного антикорупційного бюро, які мають доступ до державної таємниці, зобов’яжуть проходити поліграф.

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Поліграф для антикорупціонерів

Відповідну вимогу містить новий законопроєкт, який вже погоджено главою держави.

Згідно з текстом, оприлюдненим у Раді, співробітники НАБУ повинні будуть пройти детектор брехні протягом шести місяців після набуття законом чинності. Перевірку організовуватиме Служба безпеки України. У подальшому така процедура проводитиметься кожні два роки.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №12414, яким суттєво обмежено незалежність НАБУ та САП. За документ проголосували 263 депутати. Це викликало хвилю протестів у Києві, Львові, Дніпрі та інших містах.

До того ж протестувальники залучали домашніх улюбленців, деякі з яких також мали плакати, що висловлювали їхні "думки".