Полікістоз яєчників: симптоми, причини виникнення, діагностика та лікування

Жіноча репродуктивна система дуже вразлива. І якщо у ній щось працює не так, це може впливати на роботу всього організму. Синдром полікістозних яєчників може стати якраз таким чинником. 24 Канал поспілкувався хірургом-гінекологом, керівником напрямку гінекології ММ "Добробут" Олександром Попковим.

Насправді синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) – це зовсім не захворювання, як вважається, а складний комплекс симптомів, обумовлений порушенням у структурі яєчників.

І якщо хворобу можна вилікувати, то полікістоз у звичному розумінні вилікувати неможливо. Жінки з певними проявами можуть зазнати погіршення якості життя. Усе, що потрібно – це скоригувати його негативні прояви.

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Щоб зрозуміти, у чому полягає проблема, ми трішки зануримось в анатомію. Яєчники – це парні залози, розташовані по обидва боки від матки. Вони виконують дві надзвичайно важливі функції – зберігання та щомісячне дозрівання статевих клітин, а також синтез та виділення у кровотік статевих гормонів.

Симптоми та наслідки

Гормональний фон – це надважлива річ, тому що немає жодної системи в організмі, функціонування якої не залежить від гормонів. Вони регулюють обмінні процеси, від їхньої правильної концентрації напряму залежить багато функцій і зовнішній вигляд: стан шкірних покривів, волосся, вага тощо.



Симптоми полікістозу

При СПКЯ у яєчниках відбувається певне порушення, і у деяких жінок формується перевага андрогенів (їх ще прийнято називати "чоловічими" гормонами). Звичайно, що жінка не перетворюється на чоловіка. Але, як наслідок – збільшується вага, на шкірі з’являються висипи або підвищується жирність певних ділянок та спостерігається значне оволосіння тощо,

– розповів лікар.

Не краща ситуація і з репродуктивною функцією – статеві клітини, які повинні дозрівати у яєчниках, щоб потім мати можливість запліднитися, просто не дозрівають.

Це призводить до відсутності овуляції, а без овуляції не може бути і вагітності. І замість того, щоб потім розсмоктатися, як це було задумано природою, фолікули (пухирець з клітиною в яєчнику) продовжують існувати та перетворюються на так звані кісти.

Причини виникнення

Ми копіюємо певний генетичний тип, зокрема, і форму роботи яєчників. Ця патологія може проявитися вже у підлітковому віці, але не треба поспішати ставити цей діагноз. Це може бути симптомами перебудови функцій організму. Зазвичай підліткам такий діагноз ставлять дуже обережно.

З симптомів у цей період можна виділити нерегулярний менструальний цикл (який ми лікарі, згідно з критеріями, виділяємо, як порушення через рік після першої менструації (цикл менший за 21 та довший за 45 днів), або менструальний цикл менший за 21 дня або більший за 35 днів через три роки після настання першої менструації. Якщо тривалі затримки, більші ніж 3 місяці, спостерігаються у підлітків – це також нерегулярні місячні,

– зазначив гінеколог.

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Подібні порушення можуть виникати і у дорослому віці та можуть бути спричинені зовсім іншими факторами. Причиною може стати хронічна ендокринна патологія, перенесені інфекційні захворювання.

Проявитися вони можуть після будь-якої стресової ситуації – переїзду, екзаменів, негараздів в особистому житті, посиленню втомленості на роботі. Доволі часто супроводжується підвищенням рівня інсуліну та збільшенням маси тіла.

Діагностика

Три з чотирьох жінок, у яких є цей синдром, навіть не підозрюють про його існування. І дізнаються про нього найчастіше випадково – наприклад, на УЗД, коли шукають причину невдалих спроб завагітніти.



Діагностика полікістозу

Діагностика полікістозу може носити тільки комплексний характер – вона містить збір анамнезу, ультразвукове дослідження, гінекологічний огляд, дослідження гормональної панелі. Але треба пам’ятати, що ультразвукові критерії постановки такого діагнозу за міжнародними настановами у 2018 році виключені з достовірних. Тож не треба поспішати ані лікарю, ані пацієнтам з суворою діагностикою вже з першого дослідження,

– наголосив лікар.

До найбільш значущих проявів СПКЯ можна віднести дисфункцію яєчників (порушення менструального циклу, відсутність овуляції (та, як результат – неможливість завагітніти) та надмірне продукування в організмі статевих гормонів – андрогенів, що проявляється у підвищеному оволосінні, вугрових висипах та косметичних проблемах, що є результатом підвищеної функції сальних залоз шкіри.

Лікування

Ми вже говорили про те, що СПЯ вилікувати у звичайному сенсі цього слова неможливо. Все, що можна зробити – це полегшити перебіг або позбавитися від симптомів, які заважають.

Якщо потрібно налагодити менструальний цикл – тоді призначаються контрацептивні засоби.

У випадку, якщо СПКЯ заважає завагітніти, необхідно стимулювати овуляцію препаратами. Ну а ще треба серйозніше віднестись до процесу планування вагітності і просто запастись терпінням. Бо такі жінки вагітніти можуть, просто овуляція відбувається не кожний цикл.



Лікування полікістозу

Якщо хвилює проблема із зайвою вагою, потрібно збалансовано харчуватись і не забувати про фізичні навантаження. Не виключено, що потрібно оцінити свій обмін речовин з ендокринологом, бо синдром полікістозних яєчників дуже часто супроводжується порушенням чутливості тканин до інсуліну. Це приводить до низки вторинних проявів, зайвої ваги.

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При наявності проблем зі шкірою призначаються гормональні або контрацептивні засоби з ефектом, що зменшує ці прояви. Також необхідно радитися з дерматологом-косметологом.

Те саме стосується і гірсутизму (надмірному росту волосся на тілі та обличчі), який виникає внаслідок збільшення в організмі чоловічого гормону. Тут допоможуть призначені лікарем препарати, а згодом – відвідуванням спеціалістів-косметологів.

Є і важлива пересторога для тих, у кого цей синдром – полікістоз може стати пусковим механізмом для розвитку цукрового діабету та серцево-судинних захворювань. Потрібно слідкувати за своїм "modusvivendi" – способом життя.

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