Поліський напрямок: у Генштабі повідомили про нові обстріли

29 березня 2022 , 19:46
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Джерело:

Гентштаб ЗСУ

Російські окупанти не припиняють спроб наступу на Україну. Щоправда, через шалені втрати надає перевагу дальнім обстрілам.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, активних наступальних дій на Поліському напрямку ворог не проводив. Втім, окупанти здійснили кілька обстрілів наших позицій. 

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Ворожий вогонь 

Окупанти обстрілювали підрозділи ЗСУ у районах Романівки, Горенки, Личанки, Петрушки, Шпитьки, Мощуна, Нової Буди, Майданівки, Любовичів, Забуяння та Наливайківки.

Окрім того, ворог перегруповує війська та частково виводить їх на територію Білорусі. 

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Автор: Ярослав Сиваківський