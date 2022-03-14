На Поліському напрямку росіяни відновлюють боєздатність, остерігаючись раптових дій ЗСУ
14 березня 2022 , 01:21Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
На Поліському напрямку підрозділи окупантів відновлюють боєздатність та перегруповують війська. Бояться раптових дій ЗСУ.
Через це ворог активно веде розвідку, повідомили у Генштабі.
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Крім того, орки удосконалюють логістичне забезпечення.
Росіяни масово відмовляються їхати в Україну
Фіксують випадки масової відмови російських військовослужбовців від "відряджень в Україну". Попри обіцянки надання статусу "ветерана війни", додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу, військові починають прозрівати та бояться сюди сунутись.
Важливо – Попереду великі бої, але ми вже перемагаємо, – офіцер ЗСУ: