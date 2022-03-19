На Поліському напрямку росіяни зайняли оборону в 13 населених пунктах, – Генштаб
19 березня 2022 , 14:22Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Окремі підрозділи російських окупантів зайняли оборону на Поліському напрямку. Загарбники осіли в 13 українських населених пунктах.
Мовиться про Поліське, Кропивня, Захарівка, Олива, Жовтневе, Озерщина, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів. У Генштабі також розповіли про ситуацію щодо ЧАЕС.
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У районі на північний захід від Чорнобиля загарбники розгорнули тиловий район угруповання військ Східного військового округу,
– мовиться в повідомленні.
Водночас у ЗСУ кажуть, що противник зазнає великих втрат особового складу та техніки.
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