Не варто було цього робити, – професор зі США назвав 3 ключові проблеми Трампа

Трамп опинився в пастці одразу на кількох фронтах: провальна міграційна політика, скандал з файлами Епштейна, економічні проблеми та хаос на Близькому Сході. До того ж він обіцяв не втягувати США в іноземні конфлікти, але порушив обіцянку.

Американський професор Скотт Лукас пояснив 24 Каналу, що вихід з конфлікту має лише погані наслідки для політичної кар’єри Трампа.

Чому Трамп опинився у безвихідній ситуації?

Міграційна політика була головним козирем команди Трампа і провалилася після фатальної операції в Міннесоті, де загинули громадяни та затримували звичайних мешканців,

– сказав Лукас.

Економічні труднощі існували ще до іранської війни, і конфлікт лише погіршив ситуацію. При цьому дипломатичний шлях міг дати реальні результати – обмеження ядерної програми Ірану та міжнародні інспекції – але адміністрація Трампа свідомо від нього відмовилася.

Замість деескалації Трамп отримав регіональний хаос, де за 7 тижнів дестабілізація охопила весь Близький Схід – від Ірану до Лівану, Іраку, Ємену і Сирії.

"Навіть його прихильники бачать, що він не просто порушив обіцянку, а повністю все зіпсував. Якщо він не вийде з цієї ситуації найближчими тижнями, попереду лише 2 варіанти, і вони обидва погані: безрезультатна війна або публічна капітуляція, яка виглядатиме як слабкість", – зазначив експерт.

Зверніть увагу! Радники Трампа закликають його скоротити кількість спонтанних інтерв’ю через їхній вплив на переговорний процес і зовнішню комунікацію, зокрема в контексті війни з Іраном. За їхніми словами, президент нерідко робить заяви, які можуть не узгоджуватися з офіційною позицією, що викликає занепокоєння в суспільстві.

