Не варто було цього робити, – професор зі США назвав 3 ключові проблеми Трампа
- Трамп зіткнувся з проблемами через провальну міграційну політику, скандал з файлами Епштейна та економічні труднощі.
- Також Трамп порушив обіцянку не втягувати США у війни, що призвело до дестабілізації Близького Сходу та поганих перспектив для його політичної кар'єри.
Трамп опинився в пастці одразу на кількох фронтах: провальна міграційна політика, скандал з файлами Епштейна, економічні проблеми та хаос на Близькому Сході. До того ж він обіцяв не втягувати США в іноземні конфлікти, але порушив обіцянку.
Американський професор Скотт Лукас пояснив 24 Каналу, що вихід з конфлікту має лише погані наслідки для політичної кар’єри Трампа.
Дивіться також: США виведуть з ладу кожну електростанцію та міст в Ірані, – Трамп про закриття Ормузької протоки
Чому Трамп опинився у безвихідній ситуації?
Міграційна політика була головним козирем команди Трампа і провалилася після фатальної операції в Міннесоті, де загинули громадяни та затримували звичайних мешканців,
– сказав Лукас.
Економічні труднощі існували ще до іранської війни, і конфлікт лише погіршив ситуацію. При цьому дипломатичний шлях міг дати реальні результати – обмеження ядерної програми Ірану та міжнародні інспекції – але адміністрація Трампа свідомо від нього відмовилася.
Замість деескалації Трамп отримав регіональний хаос, де за 7 тижнів дестабілізація охопила весь Близький Схід – від Ірану до Лівану, Іраку, Ємену і Сирії.
"Навіть його прихильники бачать, що він не просто порушив обіцянку, а повністю все зіпсував. Якщо він не вийде з цієї ситуації найближчими тижнями, попереду лише 2 варіанти, і вони обидва погані: безрезультатна війна або публічна капітуляція, яка виглядатиме як слабкість", – зазначив експерт.
Зверніть увагу! Радники Трампа закликають його скоротити кількість спонтанних інтерв’ю через їхній вплив на переговорний процес і зовнішню комунікацію, зокрема в контексті війни з Іраном. За їхніми словами, президент нерідко робить заяви, які можуть не узгоджуватися з офіційною позицією, що викликає занепокоєння в суспільстві.
Що ще відомо про ситуацію на Близькому Сході?
- Трамп відмовився від плану захопити іранського острова Харк через побоювання значних втрат серед американських військових.
- За даними джерел, Трамп виступив проти відправлення військових на операцію, попри запевнення радників щодо її ймовірного успіху, оскільки вважав ризики надто високими. Також на його рішення вплинули спогади про іранську кризу із заручниками.
- Трамп пригрозив завдати ударів по електростанціях та мостах Ірану у разі перекриття Ормузької протоки.