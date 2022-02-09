Політична відповідальність має бути швидкою, – "слуги" про викриття Трубіцина на хабарі

У "Слузі народу" відреагували на те, що депутата Владислава Трубіцина спіймали на хабарі. Там наголосили, що політична відповідальність за це має бути швидкою.

Голова політичної партії "Слуга народу" Олена Шуляк оприлюднила реакцію політсили на ситуацію з депутатом Київради Трубіциним.

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"Слуги" про спробу хабарництва Трубіцина

Шуляк нагадала, що Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття на отриманні хабаря депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина, а також директора одного з комунальних підприємств.

І це є зайвим підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в яку залучені підлеглі міського голови,

– заявила вона.

Глава партії наголосила, що партія чекає на всебічне та ретельне розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами. Вона також додала, що "їхня команда забезпечила все необхідне для того, щоб НАБУ, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд були захищені від будь-яких посягань і мали твердий правовий фундамент".

Глава "слуг" висловила сподівання, що дії правоохоронців дозволять отримати справедливий вирок – обвинувальний чи виправдальний.

Шуляк скликає конференцію київської організації "слуг"

Ми вважаємо, що політична відповідальність повинна бути набагато швидшою, ніж кримінальна чи адміністративна. Особливо за діяння, які можна розглядати як корупційні,

– наголосила Шуляк.

У зв'язку з цим вона 9 лютого видала розпорядження про скликання позачергової конференції Київської міської організації "Слуги народу". На ній мають розглянути інцидент та ухвалити відповідні рішення щодо Трубіцина.

Викриття Трубіцина на хабарі: що відомо

У НАБУ повідомили, що правоохоронці викрили 6 людей на отриманні хабаря, серед яких і депутат Київради Трубіцин. Вони намагалися отримати 1,26 мільйона гривень за сприяння дрібній торгівлі у столиці.

Сам депутат є головою комітету з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Київради.

Гроші отримував його неофіційний помічник. Самого Трубіцина розшукують.

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Текст допису Олени Шуляк:

Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття на отриманні неправомірної вигоди депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина, а також директора одного з комунальних підприємств. І це є зайвим підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови.

Ми чекаємо на всебічне та ретельне розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами. Саме наша політична команда забезпечила все необхідне для того, щоб Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд були захищені від будь-яких посягань і мали твердий правовий фундамент. Сподіваємося, що професійна та неупереджена робота детективів НАБУ, прокурорів САП, суддів, а відповідно й адвокатів дозволить отримати справедливий вирок – обвинувальний чи виправдальний.

Разом із тим, ми вважаємо, що політична відповідальність повинна бути набагато швидшою, ніж кримінальна чи адміністративна. Особливо за діяння, які можна розглядати як корупційні.

Саме тому я, вже сьогодні, видала розпорядження про скликання, відповідно до ст.9.1.4 Статуту Партії, позачергової конференції Київської міської організації Політичної партії "Слуга народу" для розгляду цього інциденту й ухвалення відповідних рішень щодо Владислава Трубіцина.

Сподіваюся, реакція міського голови Києва на корупцію в комунальних підприємствах буде такою ж швидкою.