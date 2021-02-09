Політичний діалог зайшов у глухий кут, – Боррель попередив Росію про санкції

Жозеп Боррель у вівторок, 9 лютого, заявив, що діалог Євросоюзу з Росією зайшов у глухий кут. Цей процес занепаду стартував ще у 2014 році. Тоді Росія розпочала збройну агресію щодо України.

Глава дипломатії ЄС Боррель наголосив, що Росія наразі має ухвалити рішення століття. Настав час обрати: країна робить крок назустріч до співпраці або поляризує відносини з ЄС.

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За словами Борреля, необхідно уникнути конфронтації з Москвою та підтримати громадян Росії.

Політичний діалог зайшов у глухий кут з 2014 року від початку конфлікту в Україні,

– наголосив Боррель.

Окрім того, глава дипломатії ЄС зауважив, що він має право самостійно ініціювати застосування нових санкцій щодо Росії.

Візит Борреля до Росії: що відомо

Упродовж 4 – 6 лютого Боррель відвідував Росію з офіційним візитом. До ЄС глава дипломатії повернувся з невтішними новинами. Він заявив, що Кремль не скористався шансом провести конструктивний діалог.

Ще тоді Боррель наголосив: така позиції російської влади матиме наслідки. Зокрема, можливі нові санкції.