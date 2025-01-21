Є вирішальний аргумент: що змусить Трампа завершити війну

Дональд Трамп не може ігнорувати питання України, адже це може призвести до втрати підтримки серед виборців. Подібна ситуація вже мала місце в історії США з одним із його попередників.

Колишній конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер в ефірі 24 Каналу зазначив, що не вірить у те, що Дональд Трамп дозволить Україні програти. Це стало б плямою на його президентстві назавжди.

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"Американський народ не хоче бачити, як Україна зазнає поразки. Можливо, вирішальним аргументом для Трампа буде думка: "Ви ж не хочете виглядати слабким, залишивши Україну напризволяще", – зазначив Адам Кінзінгер.

Україна має чітко заявляти свою позицію

Він додав, що реальність така, що ніхто не знає, як завершиться війна Росії проти України. Важливо, щоб Україна чітко заявляла, що не збирається поступатися, а Захід, зокрема США, стояв з нею. На думку колишнього конгресмена-республіканця, у такому разі успішний результат можливий.

Ми не можемо знати, що насправді думає Дональд Трамп. Якщо згадати, як США покинули Афганістан, це стало початком падіння рейтингу Джо Байдена. Як ветеран Афганістану, я все ще злий через це. Це змусило Байдена виглядати дуже слабким,

– пригадав Адам Кінзінгер.

Він також зауважив, що кілька разів зустрічався з Трампом із питань зовнішньої політики під час його першої адміністрації. На його думку, Трамп є доброзичливим до всіх, із ким спілкується.

"Очікувати, що він діятиме жорстко, як це зробив би Рейган у відносинах із Путіним, нереалістично. Ймовірно, він сидітиме з Путіним і говоритиме те, що той хоче почути. Однак це не означає, що він робитиме все, чого вимагає Путін. Дональду Трампу подобається робити людей поруч із ним щасливими, і це досить дивно спостерігати", – пояснив Адам Кінзінгер.