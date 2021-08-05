Політика конфронтації, – Лукашенко заявив про нову загрозу з боку України

Олександр Лукашенко бачить додаткову загрозу від України. Він каже про якийсь "антинародний курс" української влади та "політику конфронтації".

Самопроголошений президент Білорусі зібрав нараду щодо ситуації на кордоні. Зокрема, й щоб поговорити про "позицію братської України".

До речі Мужики захищатимуть народ, – Лукашенко наказав закрити кордон Білорусі

Лукашенко вбачає політику конфронтації

Попри численні протести у Білорусі та насильство над демонстрантами, політик переконує, що це саме керівництво України проводить "антинародний курс". Він каже, що влада взяла орієнтацію на конфронтацію.

В основі їх політики лежить конфронтація… Для нас це додаткова загроза, якої ми не мали раніше,

– запевняє Лукашенко.

Білорусь закриває кордони

Лукашенко наказав прикордонниками закрити кордон Білорусі. Переконує, що "жодна нога на територію Білорусі не ступить". Мовляв, все для безпеки громадян. Каже, щоб люди почувати себе спокійно та знали, що "є мужики, які готові їх захистити".