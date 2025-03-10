Трамп – не тимчасове явище, це не пройде через 4 роки, – Кулеба

Ексміністр закордонних справ України висловився про політику Трампа щодо України. Він зауважив, що новий президент США не є тимчасовим явищем.

Воно не мине через 4 роки, коли Трамп покине пост. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на подкаст Сергія Стерненка "Нарозкрут".

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Хто кляв президента Байдена, вже можете сумувати, – Кулеба

Дмитро Кулеба зауважив, що разом із Трампом настав новий етап для США.

Я хочу, щоб всі дуже чітко зрозуміли, це не тимчасове явище. Це не пройде через чотири роки. Це нова Америка і з нею, а точніше без неї, потрібно вчитися жити і виживати,

– сказав він.

І, як зауважив ексглава МЗС, вижити без США цілком можливо "за настання певних умов".

"Але насамперед хочу всім сказати, хто кляв президента Байдена і розказував, який він не такий, вже можете починати за ним сумувати. При Байдені такого не було", – підсумував Кулеба.

До слова, днями Дональд Трамп заявив, що Україна може не вижити "в будь-якому випадку", тобто з військовою допомогою від США або без неї.