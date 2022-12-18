Як Путін призначив свого прем'єра Іванів-дурнів піарити

Це бісів треш. З одного разу вгадайте, глава якої території на державному рівні видає укази про "популяризацію героїв фольклору, що відповідають традиційним цінностям"? Правильно.

Яка країна, такі й укази

"Вжити заходів, спрямованих на популяризацію героїв російської історії та фольклору, що відповідають традиційним цінностям, враховуючи використання зображень цих героїв під час виробництва образотворчої, друкованої, сувенірної та іншої тиражованої продукції та товарів народного споживання", – йдеться в дорученні Путіна.

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Відповідальним за популяризацію героїв фольклору до 15 травня 2023 року призначено прем'єр-міністра Міхаіла Мішустіна.



Путін призначив Мішустіна головним експертом з російського фольклору / Фото "Української правди"

Народ-деградант ростять змалку

Усіх поіменно не згадаю, але дехто на думку спадає. Розсип різних Іванів, у масі своїй дурнів – рукод*пих, але хитрих, нероб. Такий же Ємеля та інші мужички біля водойм, що тільки й уміють клянчити у випадково спійманої риби собі блага. Кощій Безсмертний і Баба-Яга як уособлення зла в чоловічому та жіночому вигляді.

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Загалом те, що зараз відбувається на Росії, – дивовижний соціальний експеримент щодо деградації населення та деконструкції держави. Еволюція назад. Істинно кажу вам: Путін – агент Держдепу!