Делегація парламенту Грузії відмовилась від поїздки до Києва у роковини вторгнення

У Грузії вважають, що Україна спонукає воювати з Росією. Також деякі політики обурені, що Київ вважає колишнього президента Саакашвілі політв'язнем.

Про це розповів член керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Заркуа.

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"Коли високопоставлені особи України закликають нашу державу до відкриття другого фронту, коли ув'язненого Саакашвілі, у якого багато серйозних звинувачень, називають політв'язнем, я думаю, що це не залишає місця для дипломатичних відносин", – сказав він.

Запевнив про підтримку

Проте Заркуа наголосив, що Грузія підтримує український народ. За його словами, це відбувається на всіх рівнях. Політик заявив, що багато європейських країн не наважилися діяти проти Росії так, як Грузії.

Так, нас запрошують в Україну 24 лютого, хоча ми відмовляємося, – зазначив Заркуа.

Раніше про відмову поїхати в Україну розповідав опозиційний політик з партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгій Вашадзе.

Звинувачення від Грузії

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Україна намагається затягнути його країну у війну. За його словами, Грузія уникає цього попри "всі виклики". Гарібашвілі звинуватив Київ у провокаціях.

"Цій меті й слугували відправлення Міхеїла Саакашвілі до Грузії й дуже багато провокацій, що, на жаль, не припиняються і зараз. Хочу побажати всім, зокрема й нашому дружньому українському народові одного, – миру, своєчасного закінчення цієї війни й повернення територій", – сказав очільник грузинського уряду.