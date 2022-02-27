Політики, олігархи, бізнесмени: Боррель обіцяє завтра оприлюднити санкційний список для Росії
27 лютого 2022 , 22:51Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс – Україна
Жозеп Боррель обіцяє вже завтра, тобто 28 лютого, оприлюднити санкційний список росіян. Туди потраплять політики, олігархи, бізнесмени, пропагандисти та військові країни-агресорки.
Глава дипломатії ЄС зазначив, що влада погодилась збільшити кількість людей та компаній, проти яких застосують санкції.
До речі Євросоюз поставить Україні бойові літаки, – Боррель
Остаточний список завершить Комітет постійних представників ЄС. Перелік опублікують завтра.
Він включатиме російських олігархів, бізнесменів, політичні постаті, які відіграють ключові ролі в системі Путіна в Росії, пропагандистів та військових,
– зазначив Боррель